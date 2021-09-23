منطقة “بوتين-أردوغان” تشهد هدوءًا حذرًا منذ ساعات

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، هدوءًا في منطقة “بوتين-أردوغان”، منذ ساعات، تتخلله بعض القذائف التي تستهدف محاور القتال في ريف إدلب الجنوبي.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، صباح اليوم، تجدد القصف الجوي الروسي على منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث شنت المقاتلات الحربية الروسية 4 غارات جوية على محافظة إدلب، استهدفت بثلاثة منها مناطق في حرش بينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وبغارتين على مناطق في محيط معرة مصرين شمالي مدينة إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وبذلك يرتفع إلى 181 تعداد الغارات الروسية على منطقة “بوتين-أردوغان” منذ مطلع أيلول الجاري، توزعت على النحو الآتي:136 غارة جوية على محافظة إدلب، 25 غارة جوية على اللاذقية، و2 غارة على ريف حماة، و18 غارة جوية على مواقع في محافظة حلب.