منطقة “بوتين- أردوغان” خلال كانون الثاني.. مقتل وإصابة 74 شخصا بـ 31 هجوم واستهداف

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل واستشهاد 30 شخصا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” خلال كانون الثاني، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 8 من العسكريين و 36 من المدنيين بينهم 4 أطفال بجراح متفاوتة.

وبلغ عدد العمليات العسكرية 31 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، حيث صعدت قوات النظام من هجماتها على المناطق السكنية في منطقة “بوتين-أردوغان” واستهدفت بقذائف محملة بقنابل عنقودية حارقة أحياء سكنية في مدينة إدلب، كما تركز القصف على بلدة سرمين وجبل الزاوية وقرى قريبة من مناطق التماس.

القتلى والشهداء وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

– 7 من المدنيين بينهم طفلين

– 21 من قوات النظام بينهم ضابط

– 2 من “هيئة تحرير الشام”

وفيما يلي يستعرض المرصد السوري تفاصيل الأحداث والهجمات:

-1 كانون الثاني، قتل عنصر من قوات النظام إثر قنصه برصاص هيئة تحرير الشام على محور نحشبا بريف اللاذقية الشمالي.

-1 كانون الثاني، استشهد 3 مدنيين في بلدة دارة عزة بريف حلب الغربي نتيجة القصف الصاروخي المتبادل بين فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” من جهة، وقوات النظام والميليشيات الإيرانية من جهة أخرى “بوتين – أردوغان”، وإصابة 9 آخرين.

-3 كانون الثاني، قتل عنصر من هيئة تحرير الشام ينحدر من بلدة سرجة جنوبي إدلب، إثر قنصه برصاص قوات النظام على محور فليفل بجبل الزاوية جنوبي إدلب.

-4 كانون الثاني، أصيب عنصر من قوات النظام إثر قنصه برصاص عناصر هيئة تحرير الشام على محور كفرموس بريف إدلب الجنوبي.

-4 كانون الثاني، قتل مساعد في قوات النظام إثر القصف المدفعي الذي نفذته فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي.

-4 كانون الثاني، قتل عنصر من قوات النظام، قنصا برصاص فصائل “الفتح المبين” على محور مدينة كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي.

-5 كانون الثاني، فارق طفل حياته، متأثرا بجروحه التي أصيب بها نتيجة استهداف قوات النظام بالمدفعية لمدرسة الشهداء في بلدة آفس شرق مدينة إدلب منذ قرابة الشهر.

-5 كانون الثاني، استهدفت قوات النظام سيارة مدنية في بلدة تقاد بريف حلب الغربي، مما أدى لاحتراقها ووقوع أضرار مادية في الموقع.

-6 كانون الثاني، أصيب 4 مواطنين، نتيجة سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام على سوق شعبي قرب مدرسة ثانوية، ومنازل المدنيين في بلدة سرمين بريف إدلب، كما اندلع حريق في سيارة، وأضرار مادية لحقت بممتلكات المواطنين بالبلدة.

-6 كانون الثاني، فارقت طفلة حياتها إثر القصف المدفعي الذي نفذته قوات النظام على مدينة إدلب.

-7 كانون الثاني، أصيب عنصران من فصيل “أنصار التوحيد” الجهادي، بقصف مدفعي من قبل قوات النظام على قرية الفطيرة بجبل الزاوية جنوبي إدلب.

-7 كانون الثاني، أصيب 5 مدنيين بينهم طفلان بجروح، إثر قصف مدفعي لقوات النظام استهدف المسجد الكبير الأثري ومنطقة السوق بالقرب من المدرسة الثانوية في بلدة سرمين شرقي إدلب.

-7 كانون الثاني، قتل عنصران من قوات النظام إثر قصف لعناصر من هيئة تحرير الشام على مواقع تحصنهم بريف حلب الغربي، ضمن منطقة ” بوتين، أردوغان”.

-8 كانون الثاني، دمر لواء جعفر التابع العامل مع “الحزب الإسلامي التركستاني”، دبابة لقوات النظام بصاروخ مضاد للدروع على جبهة كنسبا بريف اللاذقية.

-9 كانون الثاني، قتل عنصر من قوات النظام ينحدر من محافظة دمشق برصاص فصائل “الفتح المبين” على محور عسكري بريف اللاذقية الشمالي.

-9 كانون الثاني، أصيب ملازم أول في قوات النظام ينحدر من محافظة حمص، إثر قنصه برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور الرويحة بجبل الزاوية جنوبي إدلب.

-9 كانون الثاني، قتل عنصر من قوات النظام في عملية قنص من قبل فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين”، على محور الشيخ عقيل بريف حلب الغربي، وينحدر القتيل من قرية المران التابعة لمدينة القرداحة مسقط رأس النظام في ريف اللاذقية.

-9 كانون الثاني، قتل عنصر من قوات النظام إثر قنصه برصاص هيئة تحرير الشام على محور كرسعة بريف إدلب الجنوبي

-9 كانون الثاني، قتل عنصر من قوات النظام، إثر قنصه برصاص فصائل “الفتح المبين” على محور كبانة بجبل الأكراد شمال اللاذقية.

-11 كانون الثاني، قتل عنصران من قوات النظام ، بعملية انغماسية نفذها عناصر “جيش النصر” التابع لـ”الجبهة الوطنية للتحرير”، على مواقع وتجمعات قوات النظام على محور الفطاطرة بجبل الزاوية جنوبي إدلب.

-12 كانون الثاني، قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص سرايا القنص في هيئة تحرير الشام على محور ميزناز في ريف حلب الغربي.

-14 كانون الثاني، قتل عنصر مجند من قوات النظام، نتيجة استهداف مواقع تحصنهم بالرصاص من قبل عناصر من هيئة تحرير الشام على تلال الكبينة بريف اللاذقية الشمالي.

-16 كانون الثاني، قتل عنصر من قوات النظام ينحدر من بلدة ربيعة بريف حماة إثر القصف المدفعي من قبل فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور سراقب بريف إدلب.

-16 كانون الثاني، استشهد مواطنان أحدهم من أبناء قرية كفرزيبا التابعة لمدينة أريحا بالقصف على مدينة أريحا جنوب إدلب بالإضافة إلى إصابة 10 مدنيين بجروح إثر قصف صاروخي نفذته قوات النظام .

-18 كانون الثاني، قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل “الفتح المبين” على محور فليفل بريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

-19 كانون الثاني، قتل عنصران من قوات النظام، قصنا برصاص فصائل “الفتح المبين”، على محور حرش كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”.

-20 كانون الثاني، قتل عنصران من قوات النظام، قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين”، على محور الملاجة بريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”.

-20 كانون الثاني، قتل عنصر من قوات النظام إثر قنصه برصاص هيئة تحرير الشام على محور نحشبا بريف اللاذقية الشمالي.

-21 كانون الثاني، قتل عنصر من قوات النظام بقصف مدفعي نفذته هيئة تحرير الشام على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي.

-21 كانون الثاني، قتل عنصر من هيئة تحرير الشام ينحدر من بلدة معرة حرمة بريف إدلب إثر عملية انغماسية لـ”الهيئة”، على محور رويحة بريف إدلب.