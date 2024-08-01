منطقة “بوتين-أردوغان” في تموز: مقتل واستشهاد نحو 25 شخصا بأعمال عنف.. والمظاهرات المناوئة لهيئة تحرير الشام مستمرة على قدم وساق

منطقة “بوتين-أردوغان” في تموز: مقتل واستشهاد نحو 25 شخصا بأعمال عنف.. والمظاهرات المناوئة لهيئة تحرير الشام مستمرة على قدم وساق المرصد السوري يجدد مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المدنيين بعيداً عن المصالح "التركية - الروسية"

تشهد منطقة “خفض التصعيد” أو ما يعرف بمنطقة “بوتين-أردوغان” الممتدة من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية، وصولاً إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب مروراً بريفي حماة وإدلب، وقفًا لإطلاق النار في منطقة “خفض التصعيد”، انبثق عن اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في الـ 5 من شهر آذار/مارس 2020.

بيد أن هذا الاتفاق إعلامي فقط، حيث تشهد المنطقة تصعيداً كبيراً من قبل قوات النظام والميليشيات الموالية والتابعة لها وللروس، عبر قصف يومي بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية، مخلفة خسائر بشرية ومادية فادحة، على مرأى “الضامن” التركي الذي يكتفي بإطلاق قذائف على مواقع لقوات النظام، لم تمنعه الحد من هذا التصعيد الكبير الذي يتركز بالدرجة الأولى على ريف حلب الغربي والقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وبِدرجة أقل القطاع الشرقي من ريف إدلب وبلدات وقرى سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وجبال اللاذقية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره، عمل على رصد وتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق أبناء الشعب السوري في تلك المنطقة، خلال الشهر السابع من العام 2024، سواء بما يتعلق بالتصعيد العسكري من قبل النظام والروس، أو حالة الفوضى والفلتان الأمني الذي يؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، وسط تعامي دولي عنهم.

الخسائر البشرية الكاملة بأعمال عنف

وثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل واستشهاد 22 شخصا بأعمال عنف ضمن منطقة “بوتين-أردوغان” خلال تموز من العام 2024، توزعوا على النحو التالي:

8 مدنيين بينهم طفلين هم:

– 6 بحوادث انفلات أمني بينهم طفلين

– رجل على يد “الجندرما” التركية

– رجل بانفجار مخلفات الحرب

17 من العسكريين هم:

– 3 من هيئة تحرير الشام

-2 على يد قوات النظام

-1 بقصف جوي روسي

11 من قوات النظام على يد “الهيئة”

مقتل وإصابة 35 شخصا بهجمات برية و بطائرات مسيرة

قتل 13 من العسكريين وهم : 11 من قوات النظام، وعنصران من هيئة تحرير الشام، في 15 عملية واستهداف بري متبادل وهجمات بطائرات مسيرة أوقعت خسائر بشرية.

كما أصيب 22 هم: 8 من قوات النظام و2 من فصائل “جيش النصر” و 12 من المدنيين بينهم طفل وسيدتين.

الحربي الروسي ينفذ 21 ضربة جوية ويقتل عنصرا بهيئة تحرير الشام

نفذ الطيران الحربي الروسي 21 غارة جوية تركزت غالبيتها على مواقع قرب طريق “m4″، وأسفرت إحدى الغارات عن مقتل عنصر من هيئة “تحرير الشام”، على أطراف مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي.

وتوزعت الغارات على المناطق التالية:

– حرش الباسل غرب مدينة إدلب.

– قرية الشيخ سنديان.

– محيط قرية الغسانية.

– معمل السكر.

– حرش الحمامة بريف إدلب

84 هجوم بطائرات مسيرة

هاجمت 84 طائرة مسيرة انتحارية من نوع درون Fpv، مناطق مدنية وعسكرية في منطقة “بوتين-أردوغان”، ويأتي التصعيد استمرارا لهجماتها التي سجلت أولها في 6 شباط الماضي، أسفرت الهجمات في تموز، 3 منها استهدفت قاعدة تركية في جبل الزاوية، بينما تمكنت الفصائل من إسقاط 5 منها في ريف إدلب.

ومع تزايد الهجمات بالمسيرات تعطلت أعمال المدنيين الذين يمارسون نشاطاتهم بالزراعة وتربية الماشية، والصيد في المناطق القريبة من خطوط التماس مع قوات النظام.

1250 قذيفة مدفعية وصاروخية

لم تتوقف عمليات القصف البري على المنطقة في تموز، حيث رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان 1250 قذيفة وصاروخ سقطت ضمن مناطق سكنية وعسكرية، أطلقتها قوات النظام والمسلحين الموالين لها على مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل والمجموعات الجهادية، مستهدفة مناطق في أرياف حلب وإدلب وحماة واللاذقية.

توزعت كالآتي:

-400 قذيفة في ريف حلب، على محيط مدينة دارة عزة وقرى كفرنوران وكفرعمة والشيخ سليمان وتقاد وتديل وكفر تعال ومحيط الأتارب.

-400 قذيفة ضمن ريف إدلب استهدفت محاور وقرى بينين وحرش بينين وسفوهن والرويحة والفطيرة، كما سقطت قذائف على كنصفرة ومعارة عليا ودير سنبل والبارة ومعارة النعسان وغانية والشيخ سنديان وفليفل ومنطف وسرجة ومعربليت وكدورة وسان ومدينة سرمين وآفس ومصيبين والنيرب.

-250 قذيفة ضمن ريف حماة، على السرمانية والمباقر والمشيك والعنكاوي وخربة الناقوس وتل واسط والمنصورة والقرقور والزيارة والقاهرة.

-200 قذيفة ضمن ريف اللاذقية، على كل من محور التفاحية وتلال كبانة ودير الأكراد، ومحاور أخرى بجبل في التركمان.

استشهاد وإصابة 7 أشخاص بانفجار مخلفات حرب

تشكل مخلفات الحرب هاجس خوف لدى المواطنين الراغبين بالعودة إلى منازلهم ومتابعة أعمالهم، في ظل تقاعس السلطات المحلية على اختلافها والمنظمات الإنسانية عن إزالتها.

وحصدت مخلفات الحرب روح مواطن وأصابت آخرين من ضمنهم نساء وأطفال عادوا إلى مدنهم وقراهم، خلال تموز.

وتنتشر مخلفات الحرب في عموم المناطق السورية التي شهدت عمليات عسكرية خلال السنوات السابقة، وفي السياق وثق المرصد السوري استشهاد مواطن إصابة 6 أشخاص بينهم سيدة و4 أطفال بجروح.

اكتشاف مقبرة جماعية.. ومقتل وإصابة 6 أشخاص بحوادث انفلات أمني

سجل المرصد السوري لحقوق الإنسان، حوادث انفلات أمني، أدت لمقتل 3 مدنيين هم: شاب وطفلين، وإصابة 3 مدنيين بجروح.

بالإضافة إلى العثور على 3 جثث في مدينة أريحا قتلوا إبان سيطرة النظام السوري.

وفيما يلي تفاصيل الحوادث كما وثقها المرصد السوري منذ بداية تموز:

-11تموز، فارق شاب حياته، متأثرا بإصابته، نتيجة شجار بين مجموعة شبان في مخيم “لن نركع” للنازحين في بلدة عقربات بريف إدلب.

-19تموز،أصيب 3 مواطنين بجراح متفاوتة إثر مشاجرة وقعت بين عائلتين في بلدة تقاد ضمن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في ريف حلب الغربي.

-19تموز، قتل طفل يبلغ من العمر 7 سنوات إثر خروج رصاصة عن طريق الخطأ أثناء قيام شقيقه بالعبث بسلاح حربي، في مخيمات قرية صلوة بريف إدلب الشمالي.

-23 تموز، أقدم شخص على قتل فتى في الـ 17 من عمره طعناً بسلاح أبيض نتيجة خلافات بينهما في قرية إسقاط بريف إدلب الشمالي الغربي.

وفي التفاصيل، أقدم شخص من بلدة إسقاط بريف إدلب يعرف بإدمانه وتجارته للمخدرات، ومطلوب مسبقاً بعدة قضايا”، على قتل فتى بعمر الـ 17 عاماً من مدينة كفرتخاريم، عبر طعنه عدة طعنات قاتلة بسلاح أبيض أودت بحياته على الفور، داخل حديقة في بلدة إسقاط.

-25 تموز، عثر أهالي مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي على 3 جثث مجهولة الهوية، خلال عملية حفر، بجانب حاجز، كانت تستخدمه قوات النظام على أطراف المدينة سابقا في عام 2015.

ويكسو الجثث الـ 3 لباس يعود لعمال كانوا يعملون في ذات الموقع، لقوا حتفهم في ظروف غامضة دون معرفة التفاصيل.

استشهاد باحث عن ملاذ آمن برصاص “الجندرمة”

استُشهد شاب من أبناء إدلب، جراء استهدافه بالرصاص المباشر من قبل قوات حرس الحدود التركي “الجندرمة”، خلال محاولته اجتياز الحدود السورية – التركية عبر طرق التهريب من جهة بلدة “خربة الجوز” بريف إدلب الغربي.

استمرار الاحتجاجات الشعبية ضد هيئة تحرير الشام

شهدت منطقة “بوتين-أردوغان” مظاهرات شعبية، على خلفية الاعتداءات العنصرية ضد اللاجئين السوريين في تركيا، والتقارب بين النظامين السوري والتركي، كما خرجت مظاهرات مطالبة بإسقاط “الجولاني” وردد المتظاهرون هتافات مطالبة بالحرية وإسقاط “الجولاني”.

وسجل المرصد السوري في شهر تموز، 23 يوما للتظاهر في العديد من النقاط.

وتخللت المظاهرات أعمال عنف وحوادث عدة كان أبرزها بتاريخ 5 تموز، حيث أصيب شرطي بجروح واحترقت سيارة تابعة للشرطة في بلدة بنش بريف إدلب الشمالي، خلال خروج مظاهرة لأهالي البلدة مطالبة بإسقاط “الجولاني”، واعتقل على إثرها 3 أشخاص بينهم “منشد ثوري” ينحدر من مدينة حمص.

وفي 13 تموز تشكلت لجنة التفاوض ضمت أبناء ووجهاء مدينة بنش.

وفي 16 من تموز، دهست سيارة يقودها عنصر من هيئة تحرير الشام، امرأة كانت تشارك بمظاهرة نسائية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين أمام إدارة منطقة بنش.

وتظاهرت نساء من أمهات وزوجات وأخوات المعتقلين في سجون هيئة تحرير الشام، في مدينة بنش شرق مركز محافظة إدلب.

وطالبت النساء بالإفراج عن المعتقلين في السجون وإسقاط زعيم هيئة تحرير الشام “الجولاني” ومنظومته الأمنية، على إثر ذلك هاجم مجموعة من المتظاهرين، مبنى إدارة منطقة بنش، ردا على حادثة اعتداء عناصر من هيئة تحرير الشام على متظاهرات في المدينة.

وفي 17 من تموز، هاجم عناصر من هيئة تحرير الشام مظاهرة في مدينة إدلب، وفرقوا جموع المتظاهرين بالقوة ولاحقت المتظاهرين في شوارع المدينة.

وهاجم مجموعة من المتظاهرين، مبنى إدارة منطقة بنش، ردا على حادثة اعتداء عناصر من هيئة تحرير الشام على متظاهرات في المدينة.

وفي 19 تموز، شهدت مدينة إدلب مظاهرة مركزية غاضبة ضد هيئة تحرير الشام وزعيمها “الجولاني”، بالتزامن مع خروج مظاهرات أخرى شارك فيها المئات من أهالي مدن وبلدات أريحا وأرمناز وسلقين وكفرتخاريم وكللي ومخيمات أطمة الغربية بريف إدلب، وأبين سمعان ودراة عزة بريف حلب، تحت شعار جمعة “لبيك يا أختاه”.

ونفذت الأجهزة الأمنية التابعة لـ”الهيئة” حملة اعتقالات واسعة طالت ناشطين، بتهمة تحريض الأهالي على المظاهرات ضد “الجولاني” وقيادات تحرير الشام، حيث وثق المرصد السوري اعتقال 14 متظاهراً.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، إذ يقدم رصداً مفصلاً لكافة التطورات ضمن منطقة “خفض التصعيد” خلال الشهر الفائت، فإنه ومن دوره كمؤسسة حقوقية، يطالب كافة القوى الدولية الفاعلة في سورية، والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإيقاف سيلان دماء السوريين، وتطبيق القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وتحييدهم عن العمليات العسكرية والصراع الدائر بين القوى المسلحة في المنطقة.

كما يطالب المرصد السوري ضامني اتفاق “بوتين- أردوغان” بالالتزام ومنع الخروقات والانتهاكات من قصف بري وجوي واستهدافات بالأسلحة الثقيلة، والتي يكون ضحاياها مدنيين سوريين لجأوا إلى مناطق خفض التصعيد أملاً في أمانٍ فقدوه، وهرباً من موت يلاحقهم.