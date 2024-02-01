منطقة “بوتين-أردوغان” في كانون الثاني: مقتل واستشهاد نحو 45 شخصا بأعمال عنف.. وتحرير الشام تعدم رجلين وتلاحق المناهضين لها والقوات التركية تواصل تحركاتها العسكرية

منطقة “بوتين-أردوغان” في كانون الثاني: مقتل واستشهاد نحو 45 شخصا بأعمال عنف.. وتحرير الشام تعدم رجلين وتلاحق المناهضين لها والقوات التركية تواصل تحركاتها العسكرية المرصد السوري يجدد مطالبه للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المدنيين بعيداً عن المصالح "التركية-الروسية"

تشهد منطقة “خفض التصعيد” أو ما يعرف بمنطقة “بوتين-أردوغان” الممتدة من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية، وصولاً إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب مروراً بريفي حماة وإدلب، وقفًا لإطلاق النار في منطقة “خفض التصعيد”، انبثق عن اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في الـ 5 من شهر آذار/مارس 2020.

بيد أن هذا الاتفاق إعلامي فقط، حيث تشهد المنطقة تصعيداً كبيراً من قبل قوات النظام والميليشيات الموالية والتابعة لها وللروس، عبر قصف يومي بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية، مخلفة خسائر بشرية ومادية فادحة، على مرأى “الضامن” التركي الذي يكتفي بإطلاق قذائف على مواقع لقوات النظام، لم تمنعه الحد من هذا التصعيد الكبير الذي يتركز بالدرجة الأولى على ريف حلب الغربي والقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وبِدرجة أقل القطاع الشرقي من ريف إدلب وبلدات وقرى سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وجبال اللاذقية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره، عمل على رصد وتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق أبناء الشعب السوري في تلك المنطقة، خلال الشهر الأول من العام 2024، سواء بما يتعلق بالتصعيد العسكري من قبل النظام والروس، أو حالة الفوضى والفلتان الأمني الذي يؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، وسط تعامي دولي عنهم.

الخسائر البشرية الكاملة بأعمال عنف

وثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل واستشهاد 43 شخص بأعمال عنف ضمن منطقة “بوتين-أردوغان” خلال كانون الثاني من العام 2024، رغم غياب الطائرات الحربية الروسية، توزعوا على النحو التالي:

11 من المدنيين بينهم 5 أطفال هم:

– 9 بينهم 4 أطفال على يد قوات النظام

– طفل ورجل على يد “الجندرما” التركية

8 من هيئة تحرير الشام على يد قوات النظام

• 2 من الفصائل أعدما على يد هيئة تحرير الشام*

22 من قوات النظام بينهم ضابط على يد الفصائل والجهاديين

مقتل وإصابة 82 شخصا بـ 35 هجوم واستهداف

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل واستشهاد 39 شخصا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” خلال كانون الثاني، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 10 من العسكريين و 36 من المدنيين بينهم 4 أطفال بجراح متفاوتة.

وبلغ عدد العمليات العسكرية 35 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، حيث صعدت قوات النظام من هجماتها على المناطق السكنية في منطقة “بوتين-أردوغان” واستهدفت بقذائف محملة بقنابل عنقودية حارقة أحياء سكنية في مدينة إدلب، كما تركز القصف على بلدة سرمين وجبل الزاوية وقرى قريبة من مناطق التماس.

القتلى والشهداء وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

– 9 من المدنيين بينهم 4 أطفال.

– 22 من قوات النظام بينهم ضابط

– 8 من “هيئة تحرير الشام”

نحو 1000 قذيفة مدفعية وصاروخية

لم تتوقف عمليات القصف البري على المنطقة في شهر كانون الثاني، حيث رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان 950 قذيفة وصاروخ سقطت ضمن مناطق سكنية وعسكرية، أطلقتها قوات النظام والمسلحين الموالين لها على مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل والمجموعات الجهادية، مستهدفة منطقة في أرياف حلب وإدلب وحماة واللاذقية.

توزعت كالآتي:

-400 قذيفة في ريف حلب، على محيط مدينة دارة عزة وقرى كفرنوران وكفرعمة والشيخ سليمان وتقاد وتديل وكفر تعال ومحيط الأتارب.

– 300 قذيفة ضمن ريف إدلب استهدفت مدينة أريحا ومحاور وقرى بينين وحرش بينين وسفوهن والرويحة والفطيرة، كما سقطت قذائف على كنصفرة ومعارة عليا ودير سنبل والبارة ومعارة النعسان وغانية والشيخ سنديان وفليفل ومنطف ومعربليت وكدورة وسان ومدينة سرمين وآفس ومصيبين والنيرب.

-150 قذيفة ضمن ريف حماة، على السرمانية والمباقر والمشيك والعنكاوي وخربة الناقوس وتل واسط والمنصورة والقرقور والزيارة والقاهرة.

-100 قذيفة ضمن ريف اللاذقية، على كل من محور التفاحية وتلال كبانة ودير الأكراد، ومحاور أخرى بجبل في التركمان.

الهيئة تنفذ عقوبة الإعدام بحق مواطنين

نفذت هيئة تحرير الشام عقوبة الإعدام بحق شخصين، بعد محاكمتهما في وقتين مختلفين، حيث جرى اعتقالهما بتهمة العمالة لجهة تعتبرها معادية لها والتورط بعمليات قتل وتفجيرات في مناطق نفوذها وفق زعمها.

وتجري المحاكم بما يخص تهمة العمالة بعيدة عن الإعلام تجري في غرفها المظلمة، وفي هذا السياق جرى إعدام 2 منذ مطلع العام وهما:

– إعدام شاب من عندان شمال حلب بعد اعتقال دام سنتين.

– إعدام شاب من ريف حمص “مهجر” إلى مدينة إدلب وهو عنصر عسكري.

وفيما يلي التفاصيل:

-17 كانون الثاني، أعدم جهاز الأمن العام التابع “لهيئة تحرير الشام” شخصا ينحدر من عندان شمال حلب، حيث أبلغوا ذويه بموته ورفضوا تسليم الجثة لهم، بعد اعتقال دام سنتين، حيث كان قد اعتقل بسبب مقاومة دورية داهمت منزلا يتواجد فيه نساء فقط، وبعد القبض عليه اتهم بالعمل مع سرايا أنصار “أبي بكر الصديق”.

-27 كانون الثاني، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، إعدام شاب من ريف حمص “مهجر”، إلى مدينة إدلب في 2 كانون الثاني وتم تسليم جثته لذويه في اليوم التالي، وهو عنصر عسكري اعتقل بتهمة العمالة لجهة معادية، حيث حاصر عناصر جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام منزله واعتقلوه بعد أن سلّم نفسه “أعطوه الأمان”، وتم إعدامه ميدانيا “تصفيته” بتهمة العمالة لـ”التحالف الدولي” بعد أن لاقى أشد أنواع التعذيب داخل السجن.

استشهاد وإصابة 4 مواطنين على يد “الجندرما” التركية

استشهد طفل ورجل وأصيب طفل ورجل آخرين، برصاص وتحت وطأة التعذيب الجندرما التركية، أثناء اجتيازهم الحدود السورية- التركية بحثا عن ملاذ آمن، واقترابهم من الجدار الحدودي في ريف إدلب المحاذي للواء إسكندرون، ويستعرض المرصد السوري الأحداث كاملة:

-5 كانون الثاني، استشهد مواطن من مدينة جسر الشغور بريف إدلب، برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما”، أثناء محاولته عبور الحدود السورية – التركية بالقرب من بلدة خربة الجوز بريف إدلب.

-7 كانون الثاني، أصيبت طفلة نازحة تنحدر من بلدة قسطون برصاص حرس الحدود التركي ” الجندرما ” أمام منزلها في بلدة أطمة بريف إدلب، مما أدى إلى إصابتها بعدة كسور في ساقها وتفتت بالأطراف.

-13 كانون الثاني، تعرض شاب من نازحي ريف حماة الشمالي للتعذيب، على يد عناصر حرس الحدود التركية “الجندرما”، خلال اجتيازه الحدود السورية – التركية في ريف إدلب عبر طرق التهريب، برفقة مجموعة تضم أكثر من 16 شخصا من الباحثين عن ملاذ آمن، جرى اقتيادهم إلى مراكز احتجاز.

-21 كانون الثاني، فارق طفل يبلغ من العمر 16 عاما حياته، وينحدر من حيالين بريف حماة، نتيجة تعرضه للتعذيب على يد عناصر حرس الحدود التركية “الجندرما”، ورميه في حفر مياه باردة تحت المطر ليلة كاملة، أثناء محاولته اجتياز الحدود السورية التركية برفقة مجموعة من الأشخاص في ريف إدلب بحثا عن ملاذ آمن خارج البلاد.

حالتا انتحار لطفل وطفلة

يسجل المرصد السوري لحقوق الإنسان، استمرار حالات انتحار في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، فضلاً عن الضغوطات النفسية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، حيث وثق حالتي انتحار أودت بحياة شاب وفتاة في محافظة إدلب، ويستعرض المرصد السوري التفاصيل:

-22 كانون الثاني، فارق فتى 17 عاما حياته، متأثرا بإصابته نتيجة إقدامه على الانتحار في قرية مشمشان بريف جسر الشغور الشرقي، حيث أطلق النار على نفسه بمسدس حربي، نتيجة رفض طلبه بالزواج، ونقل إثرها إلى المستشفى ليفارق الحياة بعدها.

-21 كانون الثاني، فارقت طفلة 11 عاما حياتها منتحرة، عبر تناولها حبة غاز داخل منزلها في بلدة تفتناز بريف إدلب، بسبب عدم حصولها على درجة ممتازة في الاختبار المدرسي.

استمرار حملة اعتقال “العملاء” والإفراج عن العشرات بعد براءتهم من الاتهامات

تواصل هيئة تحرير الشام وجهازها الأمني شن حملة اعتقالات بتهمة الانتماء لحزب التحرير، والتعامل مع “التحالف الدولي”، و”التخابر لصالح جهات معادية”، بالإضافة إلى اعتقالات تعسفية تطال مدنيين ضمن مناطق سيطرتها.

ورصد المرصد السوري منذ مطلع شهر كانون الثاني الجاري الاعتقالات التي نفذتها الهيئة على النحو التالي:

– 1 مدني

– 5 قادة ضمن صفوف “الهيئة”

– عنصرين ضمن صفوف “الهيئة”

– مهاجر

– 1 من حزب التحرير.

وفي المقابل أفرجت “الهيئة” عن العشرات بلغ عددهم نحو 100 شخص كانوا محتجزين بتهمة “التخابر مع جهات معادية”، من بين هؤلاء قيادات في الصف الأول والثاني وعناصر بـ”الهيئة”، وآخرين اعتقلوا عدة أشهر من ضمنهم إعلامي بحزب التحرير.

استمرار المظاهرات ضد الهيئة وزعيمها

برغم القبضة الحديدية لهيئة تحرير الشام والجهاز الأمني، شهدت مناطق في مناطق “حكومة الإنقاذ” السورية، مظاهرات مناوئة للسلطة المسيطرة وزعيم هيئة تحرير الشام، ويستذكر المرصد السوري الأحداث:

-5 كانون الثاني، خرج العشرات من أبناء قرى وبلدات ومدن في محافظة إدلب بمظاهرة تحت عنوان “ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله”، ضد ممارسات هيئة تحرير الشام، من انتهاكات واعتقالات طالت العديد من المواطنين على حد وصفهم.

كما خرجت مظاهرات نسائية تطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجون “الهيئة” ورحيل متزعمها “الجولاني”.

-26 كانون الثاني، شهدت مناطق ضمن نفوذ هيئة “تحرير الشام” تظاهرات عدة ضد زعيمها أبو محمد “الجولاني”، وفي هذا السياق، خرج العشرات من أبناء مدينة إدلب وريفها، والقاطنين في مخيمات دير حسان، وبلدة آطمة في ريف إدلب، وبلدة السحارة بريف حلب الغربي، بتظاهرة، وسط ترديد هتافات مناوئة لـ “الهيئة” أبرزها “الجولاني أكبر عميل”.

وطالب المتظاهرون في تلك المناطق بالإفراج عن المعتقلين في سجون “تحرير الشام”.

أبرز التحركات التركية

تواصل القوات التركية استقدام تعزيزات عسكرية إلى منطقة الاتفاق الروسي – التركي لتعزيز مواقعها في تلك المنطقة، فيما تشهد المنطقة عمليات عسكرية رادعة لقوات النظام أحيانا، فيما يلي أبرز التحركات التركية:

-7 كانون الثاني، استهدفت القوات التركية المتمركزة في منطقة “بوتين-أردوغان” بالصواريخ، مواقع قوات النظام في سراقب وخان السبل قرب طريق دمشق -حلب “m5”.

-25 كانون الثاني، استقدمت القوات التركية رتلا عسكريا يضم أكثر من 40 آلية عسكرية وناقلات جند وعربات مدرعة وشاحنات صغيرة محملة بالمواد اللوجستية من معبر عين البيضا بريف إدلب الغربي باتجاه النقاط التركية المنتشرة في ريف إدلب الغربي.

تحديات النازحين والأوضاع الإنسانية

يواجه النازحون في المنطقة تحديات كبيرة، بعد توقف العديد من الجهات الداعمة والمانحة مؤخراً عن دعم مخيمات النازحين في مناطق إدلب.

وبالتوازي مع توقف الدعم، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام، نتيجة انخفاض صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، حيث سجل سعر الصرف 30 ليرة تركية مقابل الدولار الواحد.

وترافق انخفاض قيمة الليرة التركية مع جمود في حركة البيع والشراء في أسواق مدينة إدلب وريفها، نتيجة ضعف القدرة الشرائية للأهالي الذين يعانون مصاعب جمة في تأمين لقمة العيش.

وتأثرت مناطق شمال غرب سورية بمنخفض جوي وهطولات مطرية غزيرة ومتوسطة الغزارة، في منتصف كانون الثاني، استمرت الحالة الجوية لأكثر من 72 ساعة، ارتفع خلالها منسوب مياه نهر العاصي الذي يمر بمناطق غرب إدلب، بعد فتح السدود في مناطق النظام السوري، ما تسبب بغمر عدة منازل للمدنيين في مدينة دركوش، وأراض زراعية في كل من جسر الشغور ودركوش وعزمارين ومنطقة تلول بالقرب من مدينة سلقين.

كما فاضت أنهار وسواق في مناطق الزوف والحمبوشية وعين البيضا وخربة الجوز في ريف إدلب الغربي، نتيجة تلك الأمطار.

وتسببت الهطولات المطرية بتضرر وغمر أكثر من 200 خيمة بشكل كلي ونحو 400 خيمة أخرى بشكل جزئي إضافة إلى دخول المياه إلى مئات الخيام تشرد قاطنيها، في 45 مخيم بريفي إدلب وحلب في شمال غرب سورية، كما انقطعت بعض طرقات المخيمات وامتلأت أخرى بالطين، نتيجة تشكل السيول والبرك الطينية.

وتعتبر مناطق إدلب وريفها من أكثر المناطق في سوريا التي تضم عددًا كبيرًا من النازحين الذين فروا من المناطق الأخرى في سوريا بسبب الحرب وملاحقة النظام السوري لهم، وتعتبر المخيمات في إدلب وريفها الملاذ للنازحين، حيث يعيشون في ظروف صعبة وغير آمنة.

تتكون مخيمات النازحين من خيام متهالكة، وتفتقر إلى البنية التحتية الأساسية والخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة والصرف الصحي والكهرباء.

وجاء قرار توقف برنامج الغذاء العالمي عن دعم المنظمات العاملة في المنطقة منذ مطلع العام الجديد 2024، مجحفا بحق النازحين والمهجرين في مخيمات شمال غرب سوريا في الوقت الراهن، حيث اعتادت آلاف الأسر على السلال الغذائية الشهرية المقدمة، فضلاً عن دعم العديد من المشاريع مثل التعليم ومياه الشرب والخبز وغيرها من المشاريع التي ساهمت إلى حد كبير في تخفيف الأعباء المعيشية للنازحين والمهجرين خلال السنوات الفائتة.

وأصدر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في أواخر العام الفائت 2023 بياناً قال فيه”يؤسف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن يعلن انتهاء مساعداته الغذائية العامة في جميع أنحاء سوريا في كانون الثاني/يناير 2024 بسبب نقص التمويل”.

ولفت بيان البرنامج إلى مواصلته الدعم بشكل محدود في حالات معينة مثل دعم الأسر المتضررة من حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

وسبق هذا البرنامج توقف العديد من المنظمات الإنسانية المحلية عن دعم وتغطية عشرات المشاريع في مخيمات الشمال السوري، وسط مخاوف حقيقية لدى النازحين والمهجرين من توقف المزيد من المنظمات وحتى الأفراد الداعمين بشكل فردي، الأمر الذي سيصل بحال عشرات المخيمات في الشمال السوري إلى التهلكة في ظل عجز المؤسسات المعنية في إدلب وريفها متمثلة ما تعرف بإدارة شؤون المهجرين التابعة لحكومة الإنقاذ عن سد الاحتياجات الأساسية لهذا العدد الكبير جداً من النازحين والمهجرين.

كما أغلقت 3 مراكز صحية أبوابها أمام المرضى بسبب توقف الدعم من المانح.

وفي ظل تلك الظروف، يتدهور التعليم بشكل كبير، وأصبحت “عمالة” الأطفال ظاهرة، نتيجة تدني الوضع الاقتصادي والتعليمي، ويعمل الأطفال ساعات طويلة بأجور زهيدة، وتشرف مديرية التربية التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” السورية على مايقارب 1700 مدرسة في ريفي إدلب وحلب والمخيمات، فيما يبلغ ملاك مديرية التربية 15 ألف مدرس ومدرسة، موزعين على 8 مجمعات تربوية، هي: إدلب، معرة مصرين، المخيمات، الدانا، الأتارب، حارم، أريحا، جسر الشغور.

ويبلغ عدد الطلاب ما يقارب 75 ألف طالب في المراحل (ابتدائي وإعدادي وثانوي)، يتلقون العلم في المدارس العامة.

وتدعم مشاريع التعليم في مناطق “حكومة الإنقاذ” منظمات، هي مناهل، سيريا ريليف، بنفسج، أورنج، وقف الإغاثة الإسلامية، أسرة دعم، الرحمة العالمية.

ويتفاوت راتب المعلم المدعوم بحسب الشهادة، حيث يتقاضى خريج المعهد 130 دولار أمريكي، ويتقاضى الجامعي 150 دولار، أما الخريج الجامعي “الوكيل” 140، و100 دولار للمعلمين أصحاب شهادات البكالوريا، في حين يتقاضى المدير 170 دولار أمريكي.

وتعمل مديرية التربية التابعة لـ”حكومة الإنقاذ”، على استغلال المنظمات التي تقدم دعما مثل (التدفئة والخيام التعليمية وألواح وطابعات وقرطاسية ) وأخذ 70 في المئة من مجموع مبلغ التعاون والنشاط التي من المفترض أنه رصيد للمدرسة.

وتتراوح أقساط المدارس الخاصة من 100 دولار إلى 275 لطلاب الروضة والمرحلة الابتدائية، ومن 300 – 500 دولار للمرحلة الاعدادية والثانوية حسب كل مدرسة في إدلب.

وهذا الأمر بات حملا كبيرا على الأهالي في ظل تناقص فرص العمل والوضع الاقتصادي السيء في إدلب.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، إذ يقدم رصداً مفصلاً لكافة التطورات ضمن منطقة “خفض التصعيد” خلال الشهر الفائت، فإنه ومن دوره كمؤسسة حقوقية، يطالب كافة القوى الدولية الفاعلة في سورية، والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإيقاف سيلان دماء السوريين، وتطبيق القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وتحييدهم عن العمليات العسكرية والصراع الدائر بين القوى المسلحة في المنطقة.

كما يطالب المرصد السوري ضامني اتفاق “بوتين- أردوغان” بالالتزام بالاتفاقات ومنع الخروقات والانتهاكات من قصف بري وجوي واستهدافات بالأسلحة الثقيلة، والتي يكون ضحاياها مدنيين سوريين لجأوا إلى مناطق خفض التصعيد أملاً في أمانٍ فقدوه، وهرباً من موت يلاحقهم.