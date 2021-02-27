منظمات تركية تقدم مساعدات لـ480 عائلة في قرى بمنطقة “عملية نبع السلام”

أعلنت منظمات تركية غير حكومية، السبت، تقديم مساعدات إنسانية وطرود غذائية إلى 480 عائلة محتاجة، في قرى بمنطقة “عملية نبع السلام”، شمالي سوريا.

وأفاد مراسل الأناضول، أن المساعدات الإنسانية أرسلت إلى مدينة تل أبيض بمساهمة جمعيتي “المساعدة والتضامن لرعاية الأيتام”، و”الحل” الخيرية، بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ “آفاد” الحكومية.

وتواصل المنظمات غير الحكومية تقديم المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في المناطق التي تم تطهيرها من تنظيمي “ي ب ك” و”بي كا كا” الإرهابيين، على يد الجيش التركي في 2019.

وقال أحمد دوغان، رئيس جمعية المساعدة والتضامن لرعاية الأيتام، إنهم نفذوا أنشطة إغاثية في قرية “هالافي” عبر إيصال طرود غذائية إلى 80 عائلة.

من جانبها، قامت جمعية “الحل”، بتسليم مواد غذائية ودقيق إلى 400 عائلة في بلدة “كوروماز” بتل أبيض، بالتنسيق مع “أفاد”.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية “نبع السلام” شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من تنظيمي من “ي ب ك/ بي كا كا” و”داعش” الإرهابيين، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.

وتمكنت تركيا من تحرير مدينتي تل أبيض (بمحافظة الرقة)، ورأس العين (بمحافظة الحسكة) من الإرهابيين خلال العملية، ولا تزال جهودها متواصلة لحماية المدنيين شمالي سوريا، وتوفير حياة كريمة لهم.

المصدر: الاناضول