منظمة إغاثية في إدلب توزع سلال غذائية سعرها السوقي يعادل نصف القيمة المخصصة للتوزيع.. وتجار المواد الغذائية يدفعون ثلث القيمة لشرائها

وزعت منظمة إغاثية، اليوم، قسائم غذائية بقيمة 18 دولار أمريكي لكل قسيمة، ووزعت 3 قسائم لكل مستفيد بقيمة 54 دولار أمريكي في مخيمات قرية معارة الإخوان شمال إدلب.

وصرفت المنظمة العاملة في إدلب “وطن للإغاثة” تلك القسائم بسلال تحتوي على معلبات غذائية.

مصادر المرصد السوري، أكدت أن القيمة السوقية لماتحتويه السلة الغذائية لا يزيد عن 9 دولارات أمريكية، بينما سعر صرف تلك القسائم 18 دولار أمريكي.

كما أعلن تجار المواد الغذائية على شراء السلة الواحدة بقيمة 6 دولارات أمريكية، أي بثلث قيمتها بحسب تسعيرة المنظمة الإغاثية، في حين اشتكى عدد من المستفيدين إلى مسؤول التوزيع الذي أخبرهم بأن المنظمة وضعت التكلفة الكاملة للقسيمة متضمنة أجور النقل وطباعة القسائم وغيرها من التكاليف، وطالبهم مسؤول التوزيع بمراجعة المنظمة لتقديم شكواهم، وسط حالة من الغضب بين المستفيدين بسبب قيام المنظمة بسرقة أكثر من نصف قيمة القسائم لصالحها على حساب المهجرين في المخيمات.

وتكثر شكاوى المواطنين من فساد المنظمات الإغاثية وسرقة مخصصاتهم بلا حسيب أو رقيب، تزامنا مع غياب جهة قضائية تلاحق المفسدين وتعيد الحقوق لأصحابها.