منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم دمشق باستخدام غاز الكلور في هجوم عام 2018

شاركنا برأيك.. هل تعتبر بأن فصائل ما يسمى "الجيش الوطني" المدعوم من تركيا، كان لها الدور الأبرز في تحويل "ثورة السوريين" من المطالبة بالحرية والكرامة والمساواة إلى ثورة ارتزاق بمباركة وغطاء "الائتلاف المعارض"