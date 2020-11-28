منظمة للرفق بالحيوان تخلص أهالي سلقين من ظاهرة انتشار الكلاب الشاردة في شوارع المدينة

كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الكلاب الشاردة في عموم المناطق التي تديرها “حكومة الإنقاذ”، وأصبحت مصدر إزعاج للأهالي في مدينة سلقين نظراً للأعداد الكبيرة في شوارع وأزقة المدينة، دون وجود حل للتخلص منها على مدى شهور طويلة.

وفي سياق ذلك، اقترح المجلس المحلي في المدينة قتل تلك الكلاب لما تسببه من مخاطر على المواطنين، في حين تم التنسيق مع منظمة الرفق بالحيوان، للتخلص منها بطريقة حضارية عن طريق صيدها ومن ثم نقلها إلى مناطق بعيدة بمساعدة فريق مختص بالإضافة إلى شبان من سكان مدينة سلقين، حيث تم اصطياد عدد كبير منها ليلة الجمعة-السبت، بينما لا يزال الفريق يبحث عن بقية الكلاب لنقلها والتخلص من مخاطرها.

وتسببت تلك الكلاب بإصابة بعض المواطنين بالسعار وداء الكلب، فضلاً عن الخوف الدائم من الاقتراب منها، في ظل عدم توفر اللقاحات المخصصة لهذا المرض، إضافة إلى تكاليف العلاج الكبيرة، تزامناً مع ارتفاع أسعار الأدوية إلى أرقام خيالية في شمال غربي سورية.