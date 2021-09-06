منعًا لعمليات التهريب إلى مناطق النظام.. “قسد” تعزز نقاطها العسكرية على ضفاف نهر الفرات في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: عززت قوات سوريا الديمقراطية نقاطها العسكرية على نهر الفرات في بلدة الشحيل بريف دير الزور، وذلك بعد ساعات من حرقها للقصب المنتشر على طول النهر في تلك المنطقة.

ويأتي ذلك لتشديد مراقبتها على معابر التهريب إلى مناطق سيطرة قوات النظام.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، مساء أمس، بقيام “قسد” على إتلاف وحرق القصب على ضفاف نهر الفرات، منعًا منها لعمليات التهريب عبر نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، أمس، عملية مداهمة لقوات الـ”HAT” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية على نقطة لـ”الدفاع الذاتي” على نهر الفرات في قرية ابريهه بريف ديرالزور الشرقي، واعتقلت عنصرين بتهمة تسهيل عمليات التهريب إلى مناطق سيطرة قوات النظام.

وفي الـ 31 من آب/أغسطس المنصرم، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى اعتقال دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، شقيقين لعضو في مجلس الشعب التابع للنظام، وذلك بعد مداهمة منزلهما في بلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن عناصر الدورية التابعة لقسد قاموا بمصادرة أجهزتهم النقالة وسرقة مبلغ مالي من منزلهما، قبل أن يتم اعتقالهما بتهمة التواصل مع النظام.