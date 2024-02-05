من أبزر الداعمين لمجموعات مسلحة تابعة للنظام.. اغتيال رجل أعمال ذبحاً بعد اختطافه من بين مجموعة في ريف دمشق

محافظة ريف دمشق: اغتال مسلحون مجهولون رجل أعمال وموالي لقوات النظام، بعد اختطافه من بين مجموعة أشخاص في مزرعة ليلة أمس، حيث عثر على جثته صباح اليوم، مقتولاً ذبحاً في منطقة المشكونة على طريق سحل – يبرود بريف دمشق، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام.

ووفقاً لنشطاء المرصد السوري، فإن المقتول يعتبر من أبرز الداعمين لمجموعات مسلحة تتبع لقوات النظام في المنطقة، من خلال واردات معمل يملكه.

ويأتي ذلك استمراراً للانفلات الأمني المستشري ضمن مناطق سيطرة قوات النظام.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد بتاريخ 31 كانون الثاني الماضي، مقتل متزعم مجموعة مسلحة تابعة لكتائب البعث الرديفة لقوات النظام والمقربة من “حزب الله” اللبناني، في عملية اغتيال نفذها مسلحين مجهولين، حيث جرى استهدافه بالرصاص أمام منزله في شارع النهر بمدينة النبك بريف دمشق.