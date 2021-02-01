من أريحا إلى قرب جسر الشغور.. القوات التركية ترصد اتستراد اللاذقية – حلب الدولي بكاميرات مراقبة

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، قيام القوات التركية بتركيب كاميرات مراقبة على طريق الـ M4 “حلب – اللاذقية” الدولي، ابتداءاً من القسم الواقع قرب مدينة أريحا جنوبي إدلب، ووصولاً إلى ناحية بداما قرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي.

وأشار المرصد السوري يوم أمس إلى أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، استهدفوا محرس لإحدى النقاط العسكرية التركية، في منطقة أبو الزبير قرب بلدة محمبل الواقعة على طريق حلب-اللاذقية “m4” بريف إدلب الغربي، ما أدى إلى إصابة عنصرين من القوات التركية.

وكان المرصد السوري قد وثّق، إصابة جندي تركي برتبة رقيب، في 17 يناير/كانون الثاني، إثر قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على محارس النقطة التركية في قرية باتبو بريف حلب الغربي.