المرصد السوري لحقوق الانسان


قاعدة التنف العسكرية (النهار العربي)

من أين أقلعت المسيرات التابعة لـ “غرفة عمليات حلفاء سوريا” التي استهدفت قاعدة التنف التابعة للتحالف؟ هل من البادية السورية أم البادية العراقية؟ ولماذا لم يشير إليها التحالف بالاسم ولماذا لم تقم هي بتبني الاستهداف بعد أن كانت قد توعدت بالرد قبل أسبوع تقريباً

من أين أقلعت المسيرات التابعة لـ “غرفة عمليات حلفاء سوريا” التي استهدفت قاعدة التنف التابعة للتحالف؟ هل من البادية السورية أم البادية العراقية؟ ولماذا لم يشير إليها التحالف بالاسم ولماذا لم تقم هي بتبني الاستهداف بعد أن كانت قد توعدت بالرد قبل أسبوع تقريباً

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