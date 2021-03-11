من إحدى أبرز معاقل تنظيم “الدولة الإسلامية” سابقاً شرقي الفرات.. جهود متواصلة بين الأهالي و”المركز التربوي” للارتقاء بالعملية التعليمية

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: لاتزال عجلة الحياة تعود إلى طبيعتها يوماً بعد يوم في المناطق التي عاث تنظيم “الدولة الإسلامية” فيها فساداً شرقي الفرات، هذه العودة والتي تحتاج الكثير بعد من خدمات وتأمين مستلزمات الحياة والحد من الفلتان الأمني، إلا أن المبادرات المحلية والشعبية تدعو للتفاءل، وفي هذا السياق، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان من بلدة هجين إحدى أبرز معاقل تنظيم “الدولة الإسلامية” سابقاً بريف دير الزور الشرقي والذي انتهت سيطرته عليها في كانون الأول 2018، بأن مبادرة شعبية قام بها أهالي البلدة برفقة جهات مدنية ومنظمات إنسانية، أفضت إلى إقامة “المركز التربوي في هجين” لحفل تكريم للطلاب المتفقوين في المدارس بالإضافة لتكريم المعلمين من أصحاب الكفاءات العالية، وذلك بهدف تحفيزهم لبذل مجهودات أكبر ودعم العملية التربوية والارتقاء بها، وجرى الحفل التكريمي في ثانوية هجين العامة بريف دير الزور الشرقي.

وكان المرصد السوري نشر أمس، أن وفد من “الشؤون المدنية” تابع للتحالف الدولي زار اليوم الأربعاء، “المجلس المدني” لبلدة هجين في ريف دير الزور الشرقي، حيث جرى مناقشة الواقع الخدمي في المنطقي ودعم الأفران ومحطات المياه ودعم المشافي بالأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى تقديم دعم للقطاع الزراعي وتأهيل قنوات الري، ووعد وفد التحالف بتقديم خدمات للمنطقة الشرقية في المجالين الزراعي والصحي، كما وعد بإزاله الألغام ومخلفات الحرب في منطقة الباغوز وما حولها، وإصال الطلبات للخارجية الأمريكية والوقوف عليها.