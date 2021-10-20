من بينها آليات عسكرية ومعدات لوجستية.. دخول رتل تركي إلى منطقة “بوتين-أردوغان”

محافظة إدلب: رصد نشطاء من المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول رتل تركي من معبر كفرلوسين في ريف إدلب الشمالي إلى منطقة “بوتين-أردوغان”.

ويتألف الرتل من 20 آلية، يضم شاحنات وآليات عسكرية تحمل معدات لوجستية وكتل إسمنتية، حيث اتجهت نحو النقاط العسكرية التركية في عمق محافظة إدلب.

ومع تجدد استقدام التعزيزات العسكرية التركية، يرتفع إلى أكثر من 245 عدد الآليات والشاحنات العسكرية المحملة بالسلاح الثقيل من مدفعية ودبابات، التي دخلت إلى منطقة “بوتين-أردوغان”، عقب التصريحات المتبادلة بين روسيا وتركيا أواخر أيلول الفائت 2021، بما يخص محافظة إدلب ومخاوف تركيا من عملية عسكرية مفاجئة لروسيا والنظام على إدلب.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 10 أكتوبر، دخول رتل تابع للقوات التركية إلى منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث دخلت أكثر من 100 آلية ما بين مصفحات وناقلات جند وشاحنات محملة بمعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر كفرلوسين الحدود مع لواء اسكندرون شمالي إدلب، واتجهت نحو النقاط العسكرية التركية في القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.