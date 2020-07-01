من بينها عربات للدفاع الجوي ومجنزرات.. القوات التركية تستقدم 30 آلية عسكرية إلى منطقة “بوتين-أردوغان”

استقدامت القوات التركية، مساء اليوم، رتلا عسكريا جديدا إلى منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث دخلت نحو 30 آلية من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، تضم عربات دفاع جوي ومجنزرات، واتجهت نحو النقاط التركية في المنطقة.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 4340 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 7675 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 11 ألف جندي تركي.