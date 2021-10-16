من بينها مجموعات من الفرقة الرابعة.. قوات النظام تستقدم تعزيزات إلى مطار منغ وترفع الجاهزية القتالية في ريف حلب

استقدمت قوات النظام تعزيزات عسكرية إلى مطار منغ العسكري، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن مجموعات من المهام الخاصة في الفرقة الرابعة وصلت مطار منغ العسكري خلال الساعات الفائتة، حيث لا يزال العناصر متواجدون في المطار ينتظرون الأوامر العسكرية للانتشار مقابل مناطق عفرين وإدلب.

مصادر المرصد السوري قالت بأن قيادات التشكيلات العسكرية التابعة للنظام أوقفت الإجازات لعناصرها في مدينة تل رفعت بريف حلب بشكل كامل، تزامنًا مع رفع الجاهزية القتالية واستنفار المجموعات العسكرية.

وكانت طائرة استطلاع تركية قد ألقت، أمس، منشورات ورقية على مدينة تل رفعت، حيث كانت تحلق في أجواء ريف حلب الشمالي الشمالي، وحصل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن نسخة عنها، مضمونها تهديد بتطهير مدينة تل رفعت من القوات الكردية، وحث المدنيين على التعاون مع قواتها قبل فوات الأوان.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر المرصد السوري أن شخصيات عسكرية ومدنية في مناطق سيطرة القوات الكردية، أشارت إلى أن تركيا تمارس الحرب النفسية ضد أبناء مدينة عفرين المهجرين قسراً، لحث الأهالي على النزوح مجدداً إلى مناطق أخرى.

وقالت شخصيات مدنية للمرصد السوري، بأن تركيا مارست الحرب النفسية مرات، وعلى فترات متباعدة، كما جرى في عين عيسى بشمال شرق سوريا قبل أشهر، حيث بثت المكاتب الإعلامية المدعومة من قبل الفصائل الموالية لتركيا أشرطة مصورة، تهدد ببدء حملة عسكرية تركية بالاشتراك مع “الجيش الوطني”، في حين لم تقم تلك الفصائل بأي هجوم على مدينة عين عيسى .