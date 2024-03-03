من جهة معبر أم جلود.. قوات مجلس منبج العسكري تنفذ عملية تسلل وتشتبك مع الفصائل ضمن منطقة “درع الفرات”

محافظة حلب: نفذت قوات مجلس منبج العسكري بعد منتصف ليل السبت- الأحد، عملية تسلل على مواقع فصائل “الجيش الوطني” ضمن منطقة “درع الفرات”، من جهة غرب معبر أم جلود في ريف منبج شرقي حلب، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت لنحو ساعتين، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الفصائل، قبل انسحاب عناصر الأولى إلى مواقعها.

وتعتبر الخطوط الفاصلة بين مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ومناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف منبج، محور اشتباك بين الطرفين، والذي ينطلق منها عمليات تسلل متبادلة بين الطرفين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 29 شباط الفائت، إسقاط عناصر مجلس منبج العسكري طائرة تستخدم لعمليات الكشف العسكرية التركية في سماء قرية اليالانلي الواقعة بالريف الشمالي الغربي لمدينة منبج شرقي حلب،