من داخل الأراضي التركية ومن مواقعها في “نبع السلام”.. المدفعية التركية تستهدف تمركزات أمنية وتقصف قرى بريف الحسكة

محافظة الحسكة: استهدفت قذائف مدفعية أطلقت من داخل الأراضي التركية، بعد منتصف ليل السبت-الأحد، حاجزا لقوى الأمن الداخلي في قرية جولة ومخفر في قرية حمدون بريف بلدة عامودا وقرية روتان وتل زيوان بمحافظة الحسكة، تزامنا مع تحليق للطائرات المسيرة في الأجواء.

كما استهدفت قذائف أطلقتها القوات التركية والفصائل الموالية لها قرى خضراوي وبوبي وأسدية ونويحات وأم الكيف وطويلة والكوزلية و دردارة بريفي تل تمر وأبو راسين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وفي 3 تشرين الثاني، نفذت القوات التركية والفصائل الموالية قصفا مدفعيا مكثفا من نقاط تمركزهم في منطقة “نبع السلام” شرق رأس العين بريف الحسكة، طال القصف العشوائي 4 قرى هي( الربيعات وخربة شعير والأسدية والنويحات) شمال غربي الحسكة، ضمن مناطق نفوذ قوات تل تمر العسكري، وسط سقوط عدة قذائف قرب منازل المدنيين، ما أجبروا على النزوح إلى القرى المجاورة.