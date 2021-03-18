من درعا مهد الثورة السورية.. “تستطيع أن تقتل ثائراً لكن هيهات أن تقتل ثورة.. لا تترشح يا مشرشح” عبارات جدارية في ذكرى استشهاد أول شابين في الثورة

يصادف اليوم الـ18 آذار/مارس، الذكرى السنوية العاشرة لاستشهاد أول شابين سوريين برصاص قوات النظام والشبيحة في درعا مهد الثورة السورية، محمود الجوابرة وحسام عياش اللذين دفع ثمن مطالبتهم بحقوق شرعية بمظاهرة شعبية، ليكونا شعلة تنير درب الثورة وتدفع السوريين لمواصلة ما بدأوا فيه حتى الوصول إلى دولة ديمقراطية لكل أطياف الشعب السوري، ومع مرور عقد على استشهاد الشابين، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عبارات جدارية خطها ثائرين بوجه النظام على جدران مهد الثورة السورية والتي تخضع اليوم لسيطرة النظام والإيرانيين والروس، وجاء في بعض العبارات “تستطيع أن تقتل ثائراً لكن هيهات أن تقتل ثورة، وأن تعيش الثورة خير لك من أن تتحدث عنها، لا تترشح يا مشرشح، 18 آذار كتبت بدماء الأحرار فمن أنت حتى تختار، ذكرى ثورة الكرامة”.