من ضمنها استخدام صواريخ مضادة للطيران محمولة على الكتف.. القوات التركية تجري تدريبات عسكرية لـ 150 عنصر من “الجبهة الوطنية” في منطقة “بوتين-أردوغان”

من ضمنها استخدام صواريخ مضادة للطيران محمولة على الكتف.. القوات التركية تجري تدريبات عسكرية لـ 150 عنصر من “الجبهة الوطنية” في منطقة “بوتين-أردوغان”

نفذت القوات التركية مشروعا تدريبيا لعناصر الفصائل الموالية لتركيا في ريف إدلب ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

وأجرى 150 عنصرا من فصائل الجبهة الوطنية للتحرير على استخدام 3 أنواع من صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف، وذلك في القاعدة العسكرية ببلدة المسطومة قرب مدينة إدلب “معسكر الطلائع”.

يشار إلى أن القوات التركية أجرت تدريبات سابقة على استخدام الصواريخ المضادة للطائرات ومختلف الأسلحة الثقيلة والنوعية خلال جولات سابقة.

وفي 20 آب الفائت، أوعزت قيادة القوات التركية، باستبدال جميع الضباط القادة المتواجدين في النقاط العسكرية بمنطقة “بوتين-أردوغان”، وشملت عملية الاستبدال الرتب الرفيعة من الضباط في القوات التركية، استبدلتهم بضباط جدد من خارج المنطقة.

وجاءت عملية الاستبدال بشكل مفاجئ، لم تعرف أسبابها أو الغاية منها.

وفي مطلع العام الجاري، أنشأت القوات التركية مهبطا لـ الطيران المروحي قرب قاعدة تركية في بلدة بليون بجبل الزاوية بريف إدلب، لتسهيل عمليات نقل الضباط والحالات المرضية من منطقة جبل الزاوية البعيدة عن مركز تواجد القوات التركية في معسكر المسطومة ومطار أبو تفتناز العسكري، حيث يتواجد في تلك القواعد مهبط للطيران المروحي.