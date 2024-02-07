من ضمنها ناقلات جند ومواد لوجستية.. القوات التركية تستقدم أكثر من 100 آلية لتعزيز نقاطها المنتشرة في منطقة “بوتين-أردوغان”

من ضمنها ناقلات جند ومواد لوجستية.. القوات التركية تستقدم أكثر من 100 آلية لتعزيز نقاطها المنتشرة في منطقة “بوتين-أردوغان”

محافظة إدلب: استقدمت القوات التركية أكثر من 100 آلية عسكرية (مدرعات ناقلة للجنود وشاحنات محملة بالمواد اللوجستية)، إلى منطقة “بوتين-أردوغان” خلال اليوم، على دفعتين، حيث دخل الرتل التركي الأول من معبر كفر لوسين وتوجه إلى النقاط في ريف إدلب الشرقي والجنوبي

كما دخل رتل آخر من معبر عين البيضا بإتجاه ريف إدلب الغربي وشمال اللاذقية لتعزيز النقاط العسكرية المتواجدة في المنطقة.

وفي 3 شباط، وصل رتل شاحنات للقوات التركية إلى شمال غرب سوريا قادما من بوابة باب الهوى وكفرلوسين العسكرية شمالي إدلب.

ويتألف من 30 شاحنة محملة بالذخائر والأسلحة والمواد اللوجستية اتجه نحو النقاط المنتشرة في منطقة “بوتين-أردوغان” في كل من ريف إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب الغربي، لتعزيز النقاط العسكرية وتعويض مخزونها العسكري.

يشار إلى أن الرتل الجديد هو الثاني خلال العام، ففي 24 كانون الثاني، استقدمت القوات التركية رتلا عسكريا يضم أكثر من 40 آلية عسكرية وناقلات جند وعربات مدرعة وشاحنات صغيرة محملة بالمواد اللوجستية من معبر عين البيضا بريف إدلب الغربي باتجاه النقاط التركية المنتشرة في ريف إدلب الغربي.