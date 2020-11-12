من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية”.. “الإدارة الذاتية” تسلم 30 طفلاً روسياً برفقة أمهاتهم لمفوضية حقوق الطفل الروسية

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن الإدارة الذاتية لمناطق شمال شرق سورية، سلمت “30” طفلاً من حملة الجنسية الروسية، برفقة أمهاتهم، لممثلين عن مفوضية حقوق الطفل الروسية، وذلك في مبنى دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية في مدينة القامشلي.

والجدير ذكره أن الأطفال والنساء هم من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” وكانوا متواجدين في “دويلة الهول” الواقعة أقصى جنوب شرق الحسكة.

وفي 7أكتور/تشرين الأول، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا، سلمت طفلة يتيمة الأبوين من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” كانت متواجدة في “مخيم الهول” جنوب شرقي الحسكة، إلى وفد كندي برئاسة المنسق التنفيذي الكندي في سورية، بعد التوقيع على وثيقة تسليم رسمية أصولاً بين “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا والحكومة الكندية، وذلك في مقر دائرة العلاقات الخارجية ضمن مدينة القامشلي.