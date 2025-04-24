من معاناة إلى أخرى.. أهالي دير الزور يشتكون من انقطاع الكهرباء

محافظة دير الزور: تستمر معاناة سكان مدينة دير الزور من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، حيث لا تتجاوز ساعات تشغيل الكهرباء في معظم الأحياء ساعة واحدة كل ست ساعات هذا الوضع يزداد سوءا في ظل الأجواء الحارة والغبار، خاصة مع غياب البدائل مثل مولدات الأمبيرات وعدم قدرة الكثيرين على شراء أنظمة الطاقة الشمسية، وتتفاقم أزمة الكهرباء في دير الزور نتيجة عدة عوامل، منها ضعف البنية التحتية ونقص الوقود اللازم لتوليد الطاقة ومع ارتفاع أسعار مولدات الطاقة الشمسية، تصبح خارج متناول العديد من الأسر، مما يزيد من معاناتهم.

وأضاف للمرصد السوري لحقوق الإنسان أبو محمد من سكان حي الجورة “الكهرباء تأتي ساعة واحدة فقط كل ست ساعات، وهذا لا يكفي لتشغيل الأجهزة الأساسية في المنزل في هذا الحر، نحتاج إلى التكييف وتشغيل البراد، لكننا لا نستطيع تشغيله بسبب انقطاع الكهرباء المستمر ولدي الأطفال يعانون من حرارة الصيف، وأنا لا أستطيع تحمل تكاليف شراء مولد كهربائي.

وأفاد أحمد من قرية البغيلية نحن نعتمد على الكهرباء لتشغيل الثلاجات، لكن مع هذه الانقطاعات، يفسد كل شيء. والشوارع في الليل مظلمة بسبب غياب إنارة الشوارع العامة وحصول حوادث تسبب ضحايا.

وأكد محمد أنا أعمل في تصليح السيارات، واحتاج إلى الكهرباء لتشغيل المعدات وانقطاع الكهرباء يؤثر على عملي بشكل كبير، مما يجعلني أواجه صعوبة في تلبية احتياجات الزبائن.”

فاطمة مريضة ربو تقول، أعاني من الربو، وفي ظل انقطاع الكهرباء، ولا أستطيع استخدام جهاز التنفس الخاص بي بشكل منتظم هذا يزيد من حالتي سوءا، ويجعلني أشعر بالخوف من عدم قدرتي على التنفس.”

يؤكد سكان دير الزور أنهم بحاجة ماسة إلى تحسين خدمات الكهرباء والمياه، لمساعدتهم في الأعمال والحرف اليومية، وكذلك لإعادة النشاط للأسواق في الليل والنهار القطاعات الميكانيكية والحدادة وغيرها من الحرف تتطلب توفر التيار الكهربائي بشكل مستمر

ويطالب الأهالي الجهات المعنية بالتدخل الفوري لتوفير هذه الخدمات الأساسية