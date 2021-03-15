أن ينشط الآن رياض حجاب بعد فتور واختباء وأن يظهر مرارا على القنوات الموجهة الرئيسية وأن تعقد اجتماعات عديدة على برنامج الزوم وغيره مع رياض حجاب تضم عشرات ومئات من الناشطين الثوريين وغيرهم.

وأن تروج مقاطع دعائية لفكرة قيادة حجاب للمرحلة المقبلة….

كل ذلك وغيره من وراء حجابه جواب.

من وراء حجاب بفتح الميم نتساءل لنعرف ونفهم وقد تساءل عدد من الثوريبن وسألوا حجاب مباشرة على الزوم: من وراء ظهورك الأخير ومن وراءك داعما ومخططا إن كان لك دور قريب أكيد؟.

فلم يجب حجاب وترك الأمور مبهمة وراء حجاب ورد بتغيير الموضوع باتجاه الهتاف وترديد الشعارات التي احترف طريقتها في الماضي وصاح…لا وجود لبشار الأسد في مستقبل سورية.

هل أمريكا من وراء حجاب في تحركه الأخير…؟

لقد كان ضمن قائمة الدول التي اجتمعت حول مستقبل الوضع السوري قبل تحرك حجاب مباشرة السعودية والامارات وقطر وهذا ينبئ بأن أميركا حاضرة ولكن من وراء حجاب.

وأمريكا التي فوضت روسيا وتركت سورية لقمة سائغة في فم روسيا تستطيع ان تضغط لإنهاء الملف السوري لما تريده وترضاه ولما يرضي اسرائيل.

ولكن لم يصدر عن روسيا أي إشارة على أنها قد تخلت عن بشار الأسد وكل فترة تنشط التحليلات المشيرة الى تخلي روسيا عن بشار وتخمد عندما تؤكد روسيا تمسكها القوي بشخص بشار الذي عقدت معه شخصيا كل ما تريده من اتفاقات ولم تشرك مع توقيعه أي أحد.

ولكن في السياسة والتدافع لتأمين المصالح وابعاد المخاوف لا شيء مطلق.

إن كان من وراء حجاب اتفاق أمريكي روسي وبتنسيق إقليمي لإزاحة بشار وليس لإزاحة النظام فهذا قد يدفع كل المشتغلين بالثورة من السابقين واللاحقين للقبول. ولسان حال المتمسكين بالثوابت يقول إن زوال رأس هرم الاستبداد سيفرط عقد السبحة وسيزول الاستبداد بتسارع أكيد.

أما إن كان وراء تحرك حجاب حملة مرشح يردد شعاراته ويروج لنفسه ويهتف بما يرضي الثائرين والمعارضين ثم يدخل الانتخابات الرئاسية القادمة أمام بشار الأسد ويقول هناك تأكيدات دولية ووعود أممية

ومراقبة حقيقية للانتخابات وضمانات ولن يكون له اي دور مؤثر وستقلص صلاحياته وامور دعائية كثيرة ستقال ضمن حملة اعلامية شرسة….

كل ذلك ان كان مخططا له فسيحدث بتسارع شديد في الأيام المقبلة وباستخدام ابواق محترفة ستنطلق بشراسة وصخب شديدين. وبمشاركة كثيرين بعضهم عن سوء نية وبعضهم بحسن نية وكنتاج تعب ومعاناة مهدت لاستقبال” حج خلاص”.

هذا الأمر إن حدث فهو أمر خطير ومهلك فبشار إن ترشح وترشح أمامه أحد المحسوبين على المعارضة كحجاب او الحريري أو غيرهما فسينجح وبدون أي تزوير وقد أجرينا استطلاعات عديدة كانت نتائجها أكيدة أن بشار الأسد سيحظى بسبعين بالمئة من الاصوات وبدون تزوير صوت واحد..حتى الذين هم في المهجر سينتخبون بشار….إنه أثر الرعب والهلع لم ينكسر بل زاد عند كثيرين حتى قال أحدهم وهو يحمل الجنسية الألمانية:سأنتخبه لانني اريد أن ادفن في بلدي وسيحرمني إن انتخبت غيره.

وستجري الانتخابات تحت رقابة هائلة من الأمم المتحدة ورقابة أكيدة من منظمات مشهورة في توثيق شفافية الانتخابات وستكون النتيجة النهائية شهادة عالمية وأممية أن بشار فاز بانتخابات حقيقية فيها كل اركان الانتخابات الحقيقية النزيهة وبدون أي تزوير وبانتهاكات غير مؤثرة وسيعترف العالم كله بشرعية بشار الأسد الذي لم يحظ أصلا بأي شرعية طيلة فترة اغتصابه للسلطة هو وأبيه من قبله.

وإن رتبوا تسوية أخرى فيها عنوان الانتقال السياسي بوجود مجلس عسكري طلاسي وحكومة انتقالية برئاسة حجاب او غيره ولكن بوجود بشار الأسد تحت أي صيغة فخرية او صورية . وبدستور جديد او قديم فلن يتغير شيء وستبقى أجهزة القمع التي لم تلق بالا لدستور او لقانون من قبل…ستبقى تدير كل الأمور الأساسية في سوريا سياسيا وعسكريا واقتصاديا من وراء حجاب.

د.أسامة الملوحي