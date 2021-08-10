من يقضى على أحلام الفرس في سورية؟: نهب وسلب ومصادرة أملاك الأهالي!

تستمرّ إيران في مصادرة الأراضي الزراعية في منطقة ريف دير الزور الشرقي في سورية وغرب الفرات، وقد أجّرتها إلى أقارب وذوي عناصر منتسبيها.

ويحذّر مراقبون من مساعي طهران إلى التوسّع أكثر في سورية حيث تواصل نشاطاتها التي تهدف إلى نشر التشّيع وفرض نفوذها على مناطق كثيرة وفقاً لتسهيلات يقدمها النظام للفصائل المسلحة الإيرانية التي باتت تسيطر فعلياً على عدة مواقع بارزة لا سيما في دمشق وحلب ودير الزور.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد حذّر مرارا من المجموعات الموالية لإيران، وعلى رأسها فصائل من ضمن الحشد الشعبي التي تتمتع بنفوذ عسكري في المنطقة الحدودية بين سورية والعراق، وتنتشر على الضفة الغربية لنهر الفرات في محافظة دير الزور الحدودية.

ويتخوّف السوريون من مواصلة منح النظام الجنسية لعدد كبير من عناصر المجموعات التابعة لإيران، مقابل مشاركتهم في الحرب التي يشنها على المعارضة منذ 2011.

وتثير مصادرة الأراضي وإفتكاك المنازل والمحاولات المتتالية لإحداث التغيير الديمغرافي في تلك المناطق رعب الأهالي الذين يتمسّكون بأرضهم وعرضهم ومنازلهم.

وفي حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، حيّت السياسية السورية المعارضة لمى أتاسي، السوريين الذين وقفوا في وجه النظام الذي باع البلاد وفرّط في دماء أبنائها لإرضاء إيران ومطامعها في سورية ، مشدّدة على أن الشعب السوري يجب أن يعي أن المقاومة الحورانية في مناطق درعا هي لصالحه حيث تخوض المنطقة حربا ضد سياسات التغيير الديمغرافي ، وهي اللعبة الخطيرة التي لعبها النظام في حمص وعفرين والغوطة والتي تهدف إلى توطين إيران كحاكم للمنطقة تحت ستار الطائفية العلوية وباسم الأقليات .

وقالت لمى أتاسي إنّ كل مطالب أهل درعا اليوم هي ألاّ يرحلوا من أرضهم علما أن تلك المناطق هي الأكثر تقبّلا للآخر وقبولا للتنوع الديني .

وأضافت أن “أهل درعا ليسوا رهينة الأحزاب الإسلامية و ليسوا تحت راية “الإخوان” لكنهم بحكم موقعهم الجغرافي يمثلون المد العربي في سورية وهو مد مسالم لا يطمح إلا إلى استقرار المنطقة و أمنها”.

ولفتت المتحدثة إلى أن المناشدات الدولية لوضع حدّ لتدخل إيران وإيقاف ظاهرة مصادرة الأراضي لم تنفع باعتبار أن المجتمع الدولي لم يعد يتفاعل مع القضية السورية منذ سنوات..

ودعت السياسية السورية أهل حوران إلى تكوين تنظيم سياسي داخلي براغماتي جاد بأسلوب منطقة الإدارة الذاتية شمال وشرق سورية، حتى يثبتوا للعالم أنهم أهل للحرية،داعية النساء إلى الحضور بكثافة في معركة استرجاع الأرض المنهوبة والتصدّي لإجراءات التغيير الديمغرافي حتى لا يتكرر سيناريو عفرين 2.

وأفادت بأن إيران مركب خاسر وظلامي ومتطرف دينيًا كتنظيم الدولة الإسلامية، وكل ما تريده إيران من المنطقة هو تدمير المكون العربي بهدف السيطرة على المناطق المقدّسة وثروات المملكة العربية السعودية والخليج العربي”.

وأشارت إلى أنها ” انطلقت من العراق ولبنان ودمّرت سورية والتعايش بين أبناء الشعب الواحد وخلقت هوّة بينهم”.

وبخصوص موقف الائتلاف السوري المعارض من ظاهرة مصادرة الأراضي بتلك المناطق، علّقت محدثتنا قائلة:”إن الائتلاف ظلّ أسيرا لتركيا”، مشيرة إلى إن “موقف الإدارة الذاتية يظلّ الأكثر شجاعة”.

وأضافت:”نتفهم مصالح تركيا مع إيران والتي يحق لها أن تكون مخالفة لمصالحنا كسوريين، وعلينا أن نكون مرنين وبراغماتيين ، ولكن ما لا يمكننا أن نفهمه هو هذا الكم من الضعف في قيادة المعارضة الرسمية في إسطنبول، الائتلاف التي يعتبر نفسه الواجهة الوطنية بينما هو في كل مواقفه يعكس الإرادة التركية و لا يملك أي استقلالية، على غرار ضعف بشار الأسد ومجموعته الذين يقفون مع إيران “قاتلا أو مقتولا” على حساب سورية ودماء شعبها.. دول كثيرة على علاقات جيدة مع إيران و نحن لا نعادي أحدا،إلا أن مشكلتنا معها في بلادنا “.

بدروه يرى المحامي وعضو الائتلاف السوري المعارض إدوار حشوة، في حديث مع المرصد، أنه “لا بدّ من التنديد بظاهرة تقسيم سورية واستئثار هذه الدولة أو تلك بجزء من بلادنا”، لافتا إلى أن “المخطط الإيراني يرمي إلى فتح الطريق من إيران حتى جنوب العراق ثم البوكمال ودير الزور إلى تدمر فحمص ثم البقاع حتى شواطئ لبنان.

واستطرد قائلا: “الأمريكيون في قاعدة التنف منعوا هذا الإمتداد بالقوة وكذلك مصادرة الأراضي جنوب دير الزور”.

وشدّد على ضرورة التصدّي لهذا المشروع الخبيث الذي من شأنه الإضرار بسورية ووحدتها وإحداث تغيير ديمغرافي سيمسّ ترابط السوريين” .

بدوره، ويعلّق السياسي السوري المعارض ميشيل صطوف، في تصريح للمرصد، بخصوص مصادرة ميليشيات إيران الأراضي الزراعية في منطقة دير الزور ، قائلا: “في بلد مستباح على كافة الأصعدة، ومنذ 2012 -العام الثاني للثورة – بدأ احتلال قوات حزب الله اللبناني للقصير ومناطق حدودية مع لبنان، ودفع عملية التهجير والتفريغ إلى أقصى حد عبر فرض شراء المنازل والأراضي أو تزوير وثائق التملك ، وهو ما يستمر القيام به هذا الحزب التابع لمخططات نظام الملالي منذ زمن بعيد داخل لبنان أصلا..”

وأشار محدثنا إلى ” ما شرع في تنفيذه نظام الملالي داخل سورية منذ سنوات طويلة بهدف ترسيخ وجوده وتأثيره في الميدان، حيث عرف هذا المخطط الاستيطاني المكشوف الذي تسنده وتسهل له أطراف من داخل سلطة الحكم في دمشق، أجواءً تسمح له بالتغلغل وشراء الذمم، كما عرف انتقالة نوعية خطيرة بعد انطلاقة الثورة وتنفيذ المشروع المبيت من خيار عسكري أمني تدميري-أسدي إيراني..

وأضاف صطوف: “هكذا كان التدمير غير المبرر والتهجير القسري، بل وإفراغ دمشق في بعض الأحياء والمناطق بالترهيب والترغيب خارج إطار أي ضرورة مواجهة ما مع الثوار ، ناهيك عن احتلال مقنع من نوع آخر ومكمل لمخطط وضع اليد ، تجسد بالتجنيس والتوطين المتطابق صورة طبق الأصل مع المعلم الصهيوني في فلسطين .

وأردف السياسي السوري قائلا:”هكذا فإن الحديث عن مصادرة أراضي في المنطقة الشرقية مهما كانت مساحتها أو موقعها – على أهمية هذه الاعتبارات بالطبع – ووضع اليد وتوطين محتلين جدد أو تمكين عملاء محليين أو بهدف تعزيز الموارد المحلية أو استغلال كل شيء لصالح الفاسدين على حساب أرواح وكيان وحقوق الناس، يكون حديثا عن عمليات فرعية لم تتوقف في أي منطقة دخلتها ميليشيات نظام الملالي ضمن مشروع الاحتلال والتمكين الواسع المستمر” .

وتابع موضحا أن” المهمات التي تعنينا كوطنيين تتركز على مواجهة وجود الميليشيات الطائفية في كل مكان ولجم مخطط الملالي ومتابعة النضال الوطني بشكل فعال ضد المخطط الشمولي ككل ولإنجاز عملية التحرر من نظام الاستبداد والفساد والتبعية ومن رعاته.. هذه المواجهة تقوم على كاهل المواطنين المستهدفين في حدود إمكاناتهم وحدود استغلال التناقضات بين مصالح قوى الاحتلال والأمر الواقع ، كما تستدعي من كل القوى الوطنية التنبيه وفضح هذه التجاوزات والاعتداءات وطنيا ودوليا دون هوادة ، خاصة أمام غياب أي حضور أو فعالية تذكر لهياكل المعارضة المعطلة”.

وختم بالقول: “إن ما تعرّضت له حوران وما تتعرّض له درعا اليوم وبرغم التداخلات العديدة لأجندات متعددة تتلاقى وتتصادم تستهدف الجنوب السوري ، ليس بعيدا عن سياق المصادرات والتهجير من قبل قوى الاستبداد و الاحتلال والعدوان” .

ويرى المعارض والحقوقي السوري طارق حاج بكري، في حديث مع المرصد، أن أطماع إيران في المنطقة قد توسّعت حيث إن الهدف الأول لها هو الوصول إلى البحر الأبيض المتوسّط لتوطيد أقدامها في المنطقة ككل، خاصة بعد التدخلات في كل من العراق واليمن وسورية .

وتحدث الحقوقي عن العقبات التي تواجهها طهران في العراق من خلال التركيبة الدينية المختلفة عن التركيبة الإيرانية أو تمتع الأنبار بأغلبية سنية، وهي بالنسبة لها عقبة كبرى ، لافتا إلى أنها تستغل الفوضى والأوضاع الدولية المرتبكة للتمدّد في سورية وزرع عروقها ونفوذها”.

وتطرّق طارق حاج بكري إلى سياسة التهجير التي تقوم بها إيران في بعض المناطق السورية على غرار دير الزور وغرب الفرات والبادية السورية بكاملها والاستيلاء على الأراضي ومصادرة أخرى وتغيير التركيبة السكانية من الناحية الطائفية وتشييع أبناء المنطقة وتهجير من لا تستطيع إقناعه بالتشّيع بالضغط المالي والترهيب والتخويف.

وأكد أن ايران تستغل غياب الاستقرار في سورية لبسط نفوذها، لافتا إلى أنها تسعى إلى إقناع الأهالي في دير الزور والبادية السورية بالتشيّع عبر دفع مبالغ خيالية فضلا عن شراء الأراضي في تلك المناطق وتوطين مرتزقتها بعد أن وضعت يدها على مناطق النظام لتركيز نقاط تشيع ونقاط أمنية بنفس الوقت للضغط الأمني والعسكري والمالي على بقية الناس لإجبارهم على الخروج والمغادرة بغاية وصل العراق بشرق سورية وصولا إلى البحر المتوسط..

وبخصوص سؤال المرصد عن كيفية التصدّي لهذه المخططات، أجاب الحقوقي السوري بأن هذا التصدي يجب أن يكون على مستويين داخلي وخارجي.. داخليا أن يتلاحم أبناء الشعب السوري للدفاع عن أرضهم والاصرار على البقاء فيها ورفض التشّيع ومواجهة بيع عقاراتهم برغم الضغوطات الأمنية والعسكرية والتكلفة الهائلة البشرية والمادية التي يتكبّدها السكان في تلك المناطق، أما خارجيا فدعا محدثنا إلى يكون هناك تفاعل وتنديد واسع إعلاميا وسياسيا، وتكثيف التحرّك ضد هذا المشروع الفارسي الخبيث الذي سيمس أمن المنطقة ككل، لافتا إلى أن الفرس هدفهم وصل الخليج العربي بالبحر المتوسط بشريط فارسي عسكري وإحداث تغيير مذهبي لصالحهم .

وتحدث عن أهمية الاتفاق السعودي التركي المصري وفض الخلافات بين مختلف الأطراف بغية التصدّي للمشروع الإيراني في المنطقة ككل والتغلب على السيناريو الفارسي الخطير وعلى المدّ الشيعي العسكري الذي سيقسم العالم السني بين جنوب غرب وشمال شرق ويخلق مشكلا طائفيا الجميع في غنى عنه .

ووصف السياسي السوري المدّ الفارسي في سورية بالخنجر ذي الطابع الديني المعادي للعنصر العربي والقاتل لهم .

ولفت إلى أن الوجود والتوسع الفارسي في سورية وراءه مصالح دولية، مشيرا إلى أن هناك تخوفا من العنصر العربي والمسلك السني بصفة خاصة لأنه يشكّل غالبية على مستوى العالم وهو ما يزعج الغرب الذي يدعم مشاريع الفوضى والتقسيم لصالح كيان الإحتلال الإسرائيلي بعيدا عن منطق التوحيد والإعمار وارساء قيم الديمقراطية .

وكان مراقبون قد تحدثوا عن اقتراب إيران من استكمال مشروعها الاستراتيجي بتأمين ممر بري يخترق العراق في نقطة الحدود بين البلدين، ثم شمال شرقي سورية إلى حلب وحمص، وينتهي بميناء اللاذقية على البحر المتوسط.

وتتمتّع إيران بموقع جغرافي جعل منها جسرًا بريًا بين دول شرق البحر المتوسط من ناحية ودول وسط وجنوب آسيا من جهة أخرى لعدة قرون، وذلك عندما كانت الطرق الرئيسية للتجارة تعبر الجزء الشمالي للبلاد.

وقد ندّد المرصد السوري بمصادرة أراضي الأهالي من قبل الايرانيين ودعا المجتمع الدولي إلى التدخّل للحدّ من هذه التصرفات الاستعمارية التي من شأنها ان تمسّ من سلامة الأهالي ومقومات حياتهم في دير الزور والبادية السورية ككل، ونبه إلى أن مثل هذه السياسات التي تندرج ضمن مخططات الاحتلال من شأنها أن تؤدي إلى الفوضى ومأساة إنسانية تعمق معاناة السوريين المتواصلة منذ عقد من الزمن والتي نجم عنها تشريد 12 مليون سوري.