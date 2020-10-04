مهجرة عفرينية تفقد ساقها جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في تل رفعت شمال حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجر لغم من مخلفات الحرب في مدينة تل رفعت الخاضعة لسيطرة القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، ما أدى إلى إصابة مواطنة من أبناء قرية “جلمة” التابعة لناحية جنديرس في ريف عفرين شمال غرب حلب، ممن هجروا خارج منازلهم، حيث جرى بتر ساقها بعد إسعافها إلى المشفى الميداني في ناحية فافين ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية شمال حلب.

ووثّق المرصد السوري في 30 سبتمبر المنصرم، وفاة مواطنة متأثرة بجراحها التي أُصيبت بها في وقت سابق جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في ناحية راجو بريف عفرين شمال غرب حلب، حيث كانت آن ذاك تعمل في أرضها برفقة زوجها قبل أن ينفجر اللغم بها وتصاب بجروح بليغة.