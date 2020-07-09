مهجروا حماة وريفها يتظاهرون وينددون بالفيتو الروسي وايقاف دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سورية

نظم مهجروا محافظة حماة وريفها وقفة احتجاجية في مخيم الجمعية في مدينة سلقين شمال إدلب، تنديدا بالفيتو الروسي الذي يمنع استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري.

ورصد المرصد السوري خروج العشرات من أهالي إدلب والمهجرين إليها في مظاهرة مسائية، أمس، وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين في سجون النظام دون قيد أو شرط، وأكدوا على الاستمرار في الثورة حتى إسقاط النظام.

وينتشر في شمال غرب سورية مئات المخيمات التي يصل عددها إلى نحو 1300 مخيم، إضافة إلى وجود أكثر من 350 مخيما عشوائيا، يسكنها أكثر من مليون نازح.