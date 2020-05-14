مهجرون من أبناء إدلب يُطردون من خيمهم بقوة السلاح من قِبل “الجبهة الشامية” في عفرين شمال غرب حلب

مهجرون من أبناء إدلب يُطردون من خيمهم بقوة السلاح من قِبل “الجبهة الشامية” في عفرين شمال غرب حلب

أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن فصيل الجبهة الشامية الموالِ لتركيا، أقدم على طرد عدد من العوائل المهجرة من محافظة إدلب والمتواجدة ضمن بعض الخيم في أرض زراعية تقع بالقرب من منطقة البازار في مدينة عفرين، دون معرفة الأسباب التي دفعتهم إلى طرد العوائل النازحة.

وكانت مصادر المرصد السوري، قد أفادت أن الشرطة العسكرية الموالية لتركيا، نفذت حملة دهم لمنازل المدنيين الكورد في قرية دير بلوك التابعة لناحية جنديرس في ريف عفرين.

وبحسب مصادر “المرصد السوري”، فإن الشرطة الموالية اعتقلت 6 مواطنين من منازلهم واقتادتهم إلى سجونها، دون توضيح أسباب ذلك.