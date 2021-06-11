مهجرون ونازحون يشتمون حرس نقطة تركية بالقرب من مدينة إدلب ويطالبون بالعودة إلى ديارهم 

محافظة إدلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقفة احتجاجية للأهالي المهجرين والنازحين وعناصر الفصائل، أمام القاعدة التركية الواقعة على الطريق ما بين بلدة سرمين ومدينة إدلب.

وطالب المحتجون بفتح الجبهات مع قوات النظام، وعودة المهجرين إلى ديارهم.

كما شتم المتواجدون عناصر فيلق الشام المكلف بحماية وحراسة النقطة التركية.

ويأتي ذلك، بعد القصف المكثف على قرى جبل الزاوية وسقوط شهداء في قرية إبلين بينهم طفلين وامرأة، إضافة إلى مقتل عسكريين من هيئة تحرير الشام وصقور الشام.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، اليوم، مظاهرة للأهالي قرب المعبر العسكري التابع للقوات التركية في تجمع مخيمات كفر لوسين عند الحدود مع لواء اسكندرون بريف إدلب الشمالي، طالبوا من خلالها الفصائل والضامن التركي بإيقاف التصعيد الذي تشهده مناطق جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، والتصعيد الكبير على المنطقة.