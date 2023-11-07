مواسم الزيتون بريف عفرين تغري الفصائل الموالية لتركيا وتدفعهم للاستيلاء عليها بالقوة دون رادع إنساني أو أخلاقي

مواسم الزيتون بريف عفرين تغري الفصائل الموالية لتركيا وتدفعهم للاستيلاء عليها بالقوة دون رادع إنساني أو أخلاقي

محافظة حلب: أقدم عناصر من فصيل السلطان مراد خلال الأيام القليلة الفائتة على سرقة وجني ثمار أكثر من 250 شجرة زيتون في ناحية بلبل بريف عفرين، كما أقدم عناصر من الفيلق الثالث على سرقة وجني ثمار نحو 75 شجرة في قرية قسطل مقداد بناحية بلبل.

وأقدم عناصر من فصيل فرقة السلطان سليمان شاه المعروفة بـ “العمشات” على سرقة وجني ثمار أكثر من 100 شجرة زيتون في ناحية شيخ الحديد، والتي تعود في ملكيتها إلى 4 مواطنين من سكان الناحية، كما أقدم عناصر من فصيل السلطان مراد على سرقة وجني ثمار أكثر من 40 شجرة زيتون في قرية دير صوان بناحية شران بريف عفرين، بالإضافة إلى 90 شجرة في قرية عبلا.

وفي قرية جيه بناحية راجو أقدم عناصر من فصيل الفرقة التاسعة على نهب وجني محصول أكثر من 50 شجرة زيتون، بالإضافة إلى قطع نحو 15 شجرة زيتون بعد جني ثمارها، كما أقدم عناصر من “الجيش الوطني” على سرقة وجني ثمار أكثر من 65 شجرة زيتون في ناحية جنديرس بريف عفرين.

وفي قرية عين دارة أقدم عناصر من فصيل “فرقة الحمزة” على قطع حوالي شجرة زيتون و 125 شجرة رمان و 10 أشجار جارنيك وذلك بغية الإتجار بها.

وفي خضم الحديث عن انتهاكات “الجيش الوطني” بحق ممتلكات أهالي عفرين والإتجار بها، أقدم عنصر سابق في جيش الإسلام على بيع منزل في حي الأشرفية بمدينة عفرين بمبلغ 900 دولار أمريكي.