مواطنة تفارق حياتها بانفجار قنبلة داخل منزلها بريف السويداء

محافظة السويداء: فارقت مواطنة حياتها في أحد مشافي العاصمة دمشق إثر إصابتها بجروح بليغة نتيجة انفجار قنبلة يدوية داخل منزلها بقرية الطيبة شرقي مدينة السويداء، ولازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.

وأشار المرصد السوري في 21 من كانون الثاني الجاري إلى مفارقة طفل 16عاما حياته، إثر تعرضه لطلق ناري خرج من بندقية حربية لوالده، أثناء عبثه بها وذلك في منزل ذويه بقرية زهرة العاصي بريف حماة الجنوبي.

ويأتي ذلك في ظل فوضى انتشار السلاح بين المدنيين في مناطق سيطرة قوات النظام وخصوصا الفئات العمرية الشابة وعدم سن قوانين رادعة تحظر استخدامه.