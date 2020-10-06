مواطنون يدعون لإضراب عام في مدينة الباب.. وانفجار عبوة ناسفة في عفرين.. وطلق ناري مجهول يصيب طفلاً ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل

مواطنون يدعون لإضراب عام في مدينة الباب.. وانفجار عبوة ناسفة في عفرين.. وطلق ناري مجهول يصيب طفلاً ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة بسيارة مدنية، مساء اليوم، على طريق عفرين-معراته الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا في شمال محافظة حلب، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

على صعيد متصل، أصيب طفل بطلق ناري مجهول المصدر، ظهر اليوم، في قرية شيخورزة التابعة لناحية بلبل.

ودعا أهالي مدينة الباب بريف حلب الشرقي إلى إضراب عام وحداد على أرواح الشهداء الذين سقطوا جراء انفجار سيارة مفخخة في المدينة.

وتواصل حصيلة الخسائر البشرية ارتفاعها على خلفية الانفجار العنيف الذي ضرب مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي بعد ظهر اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع إلى 18 تعداد الذين استشهدوا وقضوا في انفجار مفخخة قرب كراجات الباب، وعدد الذين قتلوا مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 75 جريح بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.