مواطن ضحية خلاف مادي في جريمة قتل جديدة بريف الحسكة الجنوبي

محافظة الحسكة: قتل مواطن على يد أحد أبناء عمومته في قرية عبدان بريف الشدادي جنوبي الحسكة، ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”، جراء استهدافه بالرصاص المباشر بعد حصول خلاف مادي بينهم تطور إلى استخدام السلاح.

ويأتي ذلك في ظل انتشار فوضى السلاح بين المدنيين في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية، لعدم سن قوانين رادعة تحد من انتشاره.

ووثق المرصد السوري 86 جريمة قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 91 شخص هم: 67 رجل، و11 طفل و13 سيدة توزعوا على النحو التالي:

– 28 بينهم 4 أطفال و5 سيدات في الحسكة.

– 33 بينهم 3 أطفال و4 سيدات في دير الزور.

– 22 بينهم 4 أطفال و3 سيدات في الرقة.

– 7 بينهم سيدة في منبج.

– رجل في عين العرب (كوباني).