مواطن يطعن عنصر من “قسد”.. وقوات الأخيرة تقتل وتصيب 8 مدنيين شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: وقعت مشاجرة بين مواطن وعنصر من “قسد” لخلافات بينهما بالقرب من نهر الفرات، مما أدى إلى إصابة العنصر بعدة طعنات بسلاح أبيض.

في سياق ذلك، وصلت تعزيزات من قوات سوريا الديمقراطية وأطلق عناصرها النار بشكل عشوائي، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين “أطفال” بعمر الـ 14 عاما وإصابة خمسة آخرين، وسط توتر واشتباكات بين الأهالي وعناصر “قسد” في بلدة درنج على خلفية مقتل المدنيين، كما وأحرق الأهالي عربة تابعة لـ “قسد” في البلدة، وحالة من التوتر والفوضى العارمة التي سادت المنطقة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار حالة الفوضى والفلتان الأمني ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وأشار المرصد السوري في 7 أيار الجاري إلى أن مدنيين هاجموا مبنى بلدية الكسرة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الغربي وذلك على خلفية قيام البلدية بمصادرة خشب للبناء بسبب بناءهم منازل مخالفة، وأسفر الهجوم عن إصابة حارس البلدية بجراح، وطرد المهاجمين من قبل موظفي البلدية وبعض السكان المجاورين، وسط استمرار حالة التوتر بين الطرفين.