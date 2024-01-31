مواطن يفارق الحياة إثر تعرضه لطلق ناري في مدينة السويداء

محافظة السويداء: فارق مواطن حياته، متأثرا بجراحه التي أصيب بها نتيحة “عيار ناري نافذ في الرأس” من قبل مسلحين مجهولين، عند دوار الشرطة العسكرية في مدينة السويداء.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في مناطق سيطرة قوات النظام.

وأشار المرصد السوري قبل قليل إلى إصابة 3 أشخاص بجروح إثر اعتراض مجموعة مسلحة طريق سيارة كانوا يستقلونها، حيث أقدموا على إطلاق الرصاص المباشر باتجاه السيارة بالقرب من مفرق الشرطة العسكرية في مدينة السويداء، حيث تم إسعافهم إلى المشفى الوطني للعلاج.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 28 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم29 شخص، هم: 3 أطفال، و5 مواطنات، و21 رجل، توزعوا على النحو التالي:

– 8 جرائم في درعا راح ضحيتها 8 أشخاص بينهم طفلة وسيدتين

– 4 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 4 أشخاص بينهم طفل وسيدة

– جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة

– 2 جريمة في دير الزور راح ضحيتها رجلان

– 3 جريمة في حمص راح ضحيتها 3 رجال

– 3 جريمة في حماة راح ضحيتها 3 رجال.

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان.

– جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان

– 4 جرائم في السويداء راح ضحيتها رجلين وطفل وسيدة