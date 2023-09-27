مواطن يفارق الحياة برصاصة طائشة ضمن مناطق النظام بريف دير الزور

محافظة دير الزور: استشهد مواطن من أبناء بلدة القورية الخاضعة لسيطرة قوات النظام شرقي دير الزور، جراء إصابته برصاصة طائشة مجهول المصدر أثناء تواجده قرب مناطق التماس مع “قسد”.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثقوا في 9 أيلول الجاري مقتل مواطن دون سن الـ 18 بالرصاص، قرب نهر الفرات، أثناء عودته من مناطق النظام في ريف الميادين نحو منزل عائلته في بلدة ذيبان بريف دير الزور.

واتهم ذوي الشاب “قسد” بإطلاق النار عليه.

ونزح الشاب مع عائلته، أثناء الاشتباكات في ريف دير الزور، بين قسد من جهة والمسلحين المحليين من جهة أخرى، حيث استهدفه طلق ناري أثناء عودته مع عائلته إلى منزلهم ببلدة ذيبان..