مواطن يقتل أخاه بالرصاص المباشر ضمن مناطق “درع الفرات”

محافظة حلب: قُتل شخص على يد أخيه وهما من قرية الشيوخ بريف عين العرب ” كوباني”، نتيجة شجار بينهما تطور لاستخدام السلاح، في مدينة جرابلس بريف حلب ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بمناطق ” درع الفرات”.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا.

وأشار المرصد السوري في 9 من شباط الجاري إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين آل حموش من جهة وآل حمدون من جهة أخرى في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي ضمن منطقة “درع الفرات” نتيجة خلافات بينهما تجددت اليوم بالقرب من جامع الحدادين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.