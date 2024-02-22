مواطن يلقى حتفه بعد تعرضه لطلق ناري من عصابة “تشليح” في الريف الحمصي

محافظة حمص: فارق مواطن حياته إثر تعرضه لطلق ناري من قبل أحد أفراد عصابة “تشليح” على طريق المشرفة سوق الغنم شمال شرقي حمص، بعد أن سرقوا مابحوزته من مال.

وفي حادثة أخرى تعرض مواطن لعملية “تشليح” دراجته النارية على مفرق تيرمعلة شمال حمص، حيث تمكن من الفرار دون مقاومة.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني في مناطق سيطرة قوات النظام.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 47 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 48 شخص، هم: 3 أطفال، و8 مواطنات، و37 رجل وشاب، توزعوا على النحو التالي:

– 14 جريمة في درعا راح ضحيتها 9 رجال وطفلة و4 سيدات

– 5 جرائم في السويداء راح ضحيتها 3 رجال وطفل وسيدة

– 7 جرائم في ريف دمشق راح ضحيتها 5 رجال وطفل وسيدة

– 5 جرائم في حمص راح ضحيتها 5 رجال

– 3 جرائم في حماة راح ضحيتها 3 رجال

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

– 5 جرائم في دير الزور راح ضحيتها 5 رجال

– 2 جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة ورجل

– 2 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان وسيدة

– 2 جريمة في طرطوس راح ضحيتها رجلان.