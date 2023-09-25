مواطن ينهي حياته منتحرا بريف عين العرب(كوباني)

محافظة حلب: أقدم مواطن على إنهاء حياته، شنقاً بواسطة حبل، وذلك في قرية مغربتين بريف صرين التابعة لمدينة عين العرب/ كوباني شرقي حلب، دون معرفة أسباب إقدامه على الانتحار، ويشار إلى أنه من المكون العربي ويعمل في تربية المواشي لدى إحدى عائلات في قرية خراب بركيل بريف عين العرب.

ويعاني السوريون من الضغوطات النفسية والأوضاع الاقتصادية المتردية وفي غالب الأحيان ما يدفعهم إلى إنهاء حياتهم بوسائل عديدة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 15 أيلول الجاري، إقدام شاب على الانتحار عبر إطلاق النار على نفسه من سلاح شخصي في مدينة الدرباسية بريف الحسكة، ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، لأسباب ودوافع مجهولة.