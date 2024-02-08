موالون لإيران يقيمون مجالس عزاء في ريفي دمشق ودير الزور لقتلى الميليشيات في الضربات الأمريكية والإسرائيلية

أقيمت مجالس في كل من ريف دمشق ودير الزور، لعزاء القتيل الحاج أبو باقر القيادي في “حزب الله” العراقي، الذي قتل في العراق، وقتلى الضربات الأمريكية والإسرائيلية، ففي حسينية السبطين بمدينة السيدة زينب أقيم مجلس العزاء بحضور شخصيات قيادية ودينية.

كما أقيم مجلس عزاء ووليمة في حسينية الإمام جعفر الصادق في بلدة حطلة بريف دير الزور حضره شخصيات قيادية وأمنية وأهالي حطلة، وأكد الحضور على استمرار المقاومة في التصدي لأمريكا وإسرائيل.

وفي 3 كانون الثاني الفائت، أقيم في كلية الزراعة بجامعة الفرات حفل تأبيني للقتيل الحاج رضا الموسوي الذي قتل في غارة جوية إسرائيلية على منطقة السيدة زينب بريف دمشق، تحت اشراف المدعو الحاج رسول مدير المركز الثقافي الإيراني في دير الزور، وبحضور عدد من الشخصيات والضباط التابعين للنظام السوري.

وأشار المرصد السوري في 27 كانون الأول، إلى أن شخصيات رفيعة المستوى (سياسية وأمنية وعسكرية واجتماعية) قدمت واجب العزاء بوفاة رضا الموسوي الذي اغتيل بضربات إسرائيلية على منطقة السيدة زينب.

وشيع الموسوي من مقام السيدة رقية، وأقاموا مراسم التشييع بمقام السيدة زينب، قبل أن يغادر جثمانه عبر مطار المزة إلى العراق ثم إلى طهران.

وافتتحت القنصلية الإيرانية في مدينة حلب خيمة عزاء للموسوي، في حي بستان القصر.

كما افتتحت خيمة عزاء في بلدة نبل بريف حلب الشمالي.

واستقبلت السفارة الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق معزين من فئات مختلفة.