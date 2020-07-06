موالون للنظام السوري يتظاهرون في ريف القامشلي للمطالبة بخروج القوات الأمريكية من سوريا

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجمع عدد من الأشخاص في قرية طرطب الخاضعة لنفوذ قوات النظام والدفاع الوطني في ريف مدينة القامشلي، مطالبين بخروج القوات الأمريكية من سوريا.

ونشر المرصد السوري في 2 يوليو، أن عددا من أهالي الدردارة وعناصر من قوات النظام قطعوا الطريق أمام مدرعات أمريكية، عند “جسر الدردارة” الواقع في ريف “تل تمر” الغربي، ومنعوها من المرور.

وتدخلت دورية للقوات الروسية في فض الخلاف بين القوات الأمريكية والأهالي مع عناصر قوات النظام لكن دون جدوى، حيث اجبروها على العودة من طريق آخر.

وفي سياق ذلك، اعترضت المدرعات الأمريكية دورية للقوات الروسية في قرية عين العبد، بعد مرورها من هناك.

ويتكرر المشهد بشكل شبه يومي، حول تصاعد حدة المشاحنات بين القوات الأمريكية من جهة، والقوات الروسية من جهة أُخرى ضمن ريف الحسكة.