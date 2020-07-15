موالون للنظام السوري يتظاهرون في مدينة القامشلي ضد ما أسموه “الاحتلال التركي والأمريكي”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجمع عدد من المواطنين بوقفة احتجاجية عند “المربع الأمني” ضمن مناطق سيطرة النظام السوري في مدينة القامشلي، ضد ما أسموه “الاحتلال التركي والأمريكي” في سوريا، وندد المحتجون الموالون للنظام بقانون العقوبات الأمريكية “قيصر” المفروض على النظام السوري.

وكان المرصد السوري رصد في الـ10 من الشهري الجاري، تجمع نحو 40 شخصا من الموالين لقوات النظام في قرية القصير بريف مدينة القامشلي، للتنديد بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، كما طالبوا بخروج القوات الأمريكية والتركية من الأراضي السورية.

ورصد المرصد السوري في 6 الشهر الجاري، تجمع عدد من الأشخاص في قرية طرطب الخاضعة لنفوذ قوات النظام والدفاع الوطني في ريف مدينة القامشلي، مطالبين بخروج القوات الأمريكية من سوريا.