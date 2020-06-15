موالون للنظام السوري يهاجمون مظاهرة مناوئة لأبناء جبل العرب وسط انتشار مكثف لـ “الأجهزة الأمنية”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين، مظاهرة خرج بها العشرات من أبناء السويداء أمام ساحة السير بالمدينة، مطالبين برحيل رئيس النظام السوري “بشار الأسد” وإسقاط نظامه، بالإضافة لمطالبتهم بإخراج المعتقلين من أفرع النظام الأمنية، تزامنا مع ذلك تجمع العشرات من الموالين للنظام بالقرب من المظاهرة المناهضة، وخرجوا بمسيرة موالية للنظام، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الموالين عمدوا إلى مهاجمة المتظاهرين وضربهم بأدوات صلبة، ما تسبب بوقوع عدد من الجرحى في صفوف المتظاهرين، تزامناً مع انتشار أمني كثيف تشهده مدينة السويداء منذ الصباح.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، مظاهرة لأهالي جبل العرب في مدينة السويداء، مطالبين برحيل رأس النظام السوري “بشار الأسد” وإسقاط نظامه، حيث تجمع عشرات المواطنين في “ساحة السير” مقابل مبنى البلدية بمدينة السويداء، مرددين شعارات “الشعب السوري واحد – عاشت سورية ويسقط بشار الأسد – بالحق والدين بدنا المعتقلين – غالي غالي الدم السوري غالي – عندنا بالسويداء سقط النظام ” كما رددوا شعارات ناصروا من خلالها كافة المحافظات السورية ودعوهم للخروج بمظاهرات مناوئة للنظام السوري، ومن ثم جابت المظاهرة شوارع المدينة.