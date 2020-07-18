موالون للنظام السوري يواصلون احتجاجاتهم في ريف القامشلي ضد التواجد الأمريكي والتركي على الأراضي السورية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروج عدد من الأشخاص الموالين للنظام السوري بوقفة احتجاجية في قرية فرفرة بريف مدينة القامشلي، حيث طالب المحتجون بخروج “القوات الأمريكية والقوات التركية” من الأراضي السورية.

ونشر المرصد السوري في 15 يوليو/تموز الجاري، هام: أن عدد من المواطنين تجمعوا بوقفة احتجاجية عند “المربع الأمني” ضمن مناطق سيطرة النظام السوري في مدينة القامشلي، ضد ما أسموه “الاحتلال التركي والأمريكي” في سورية، وندد المحتجون الموالون للنظام بقانون العقوبات الأمريكية “قيصر” المفروض على النظام السوري.

وكان المرصد السوري رصد في الـ10 من الشهري الجاري، تجمع نحو 40 شخصا من الموالين لقوات النظام في قرية القصير بريف مدينة القامشلي، للتنديد بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، كما طالبوا بخروج القوات الأمريكية والتركية من الأراضي السورية.

ورصد المرصد السوري في 6 الشهر الجاري، تجمع عدد من الأشخاص في قرية طرطب الخاضعة لنفوذ قوات النظام والدفاع الوطني في ريف مدينة القامشلي، مطالبين بخروج القوات الأمريكية من سورية.