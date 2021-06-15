موالون للنظام برفقة عناصر من الدفاع الوطني يعترضون دورية أمريكية في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مجموعة من أهالي قرية فرفرة الخاضعة لسيطرة قوات الدفاع الوطني، اعترضوا دورية أمريكية كانت ترافقها سيارة لقوات سوريا الديمقراطية، ورشقوها بالحجارة بعد منعها من دخول قريتهم بمؤازرة عناصر الدفاع الوطني، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن القوات الأمريكية كانت تجري دورية اعتيادية في المنطقة قبل اعتراضها.

وفي 11 حزيران/يونيو، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تسيير القوات الأمريكية دورية عسكرية تتألف من 4 عربات عسكرية في تل تمر بريف الحسكة، تزامنًا مع تحليق طائرات مروحية في سماء البلدة.

وتجول عناصر الدورية في البلدة، وتوقفوا في إحدى الاستراحات لشراء بعض الحاجيات ومن ثم عادت الدورية إلى قواعدها في المنطقة.

ويأتي ذلك في ظل التحركات الاعتيادية للقوات الأمريكية في مناطق نفوذ “قسد”