موالون للنظام و”الدفاع الوطني” يعترضون رتلا أمريكيا ويجبرونه على العودة في ريف القاملشي 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، موالين للنظام السوري اعترضوا دورية أمريكية كانت تسير في ريف القامشلي.

ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن مجموعة مزارعين من الموالين للنظام والقوات الرديفة “الدفاع الوطني” قطعوا الطريق على عربات أمريكية حاملين بأيديهم معداتهم الزراعية، في قرية القاهرة بريف تل تمر الغربي واجبروهم على العودة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 30 أبريل/نيسان الفائت، مجموعة من أهالي قريتي “صالحية حرب” و”مشيرفة” اعترضوا رتلا عسكريا أمريكيا كان قادما من بلدة تل براك ترافقه طائرة حربية في الأجواء و منعوه من إكمال مسيرته حيث تجمهر الأهالي وعناصر من الدفاع الوطني عند حاجز لقوات النظام في قرية صالحية حرب ووقفوا إلى جانب العناصر ومنعوه من عبور القريتين الواقعتين على الطريق الدولي بريف القامشلي الجنوبي.