“موالون للنظام وطلاب مدارس” يتظاهرون في مدينة القامشلي ضد ما أسموه “الاحتلالين التركي والأمريكي” في سورية

“موالون للنظام وطلاب مدارس” يتظاهرون في مدينة القامشلي ضد ما أسموه “الاحتلالين التركي والأمريكي” في سورية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تظاهرة خرج بها العشرات من موالي النظام السوري وطلاب المدارس أمام المركز الثقافي في مدينة القامشلي ضمن محافظة الحسكة، مرددين شعارات تطالب بخروج الاحتلالين التركي والأمريكي من سورية “على حد وصفهم”.

ورصد المرصد السوري في 24 سبتمبر/ أيلول المنصرم، مظاهرة خرج بها أشخاص موالين للنظام السوري في قرية تل سطيح بريف القامشلي الجنوبي، للمطالبة بخروج الاحتلالين الأمريكي والتركي من سوريا على حد وصفهم.