موالون للنظام يدخلون قاعدة روسية شرقي مدينة القامشلي للمطالبة بإخراج قسد من المنطقة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن عشرات الأشخاص من الموالين للنظام، غالبيتهم من النساء والأطفال تظاهروا أمام القاعدة الروسية في حي الڤيلات شرقي مدينة القامشلي، ودخلوا أجزاء من القاعدة، مطالبين الروس بإخراج قوات سوريا الديمقراطية من مدينتي الحسكة والقامشلي. ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل قليل، مقتل شخص جراء عملية إطلاق النار التي استهدفت وقفة احتجاجية لموالين للنظام السوري في مدينة الحسكة، وكان القتيل قد أصيب بجراح خطرة فارق الحياة على إثرها، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة إذا ما كان القتيل من المدنيين أو من قوى الأمن الداخلي التابعة للنظام أو الدفاع الوطني، بينما كان 3 آخرين أصيبوا بالاستهداف ذاته، والذي طال وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي ضمن منطقة المربع الأمني في مدينة الحسكة، وأشار المرصد السوري قبل قليل، إلى وقفة احتجاجية جديدة لموالين للنظام السوري في منطقة القصر العدلي في مدينة الحسكة، تنديداً بحصار قوى الأمن الداخلي “الأسايش” لمنطقة المربع الأمني في مدينة الحسكة ومناطق النظام في مدينة القامشلي، وشهدت منطقة الاحتجاجات إطلاق نار تسبب إصابة 4 أشخاص أحدهم بحالة حرجة، لا يعرف فيما إذا كانوا مدنيين من المحتجين أم من أجهزة النظام الأمنية، وسط اتهامات لحواجز “الأسايش” بإطلاق الرصاص.