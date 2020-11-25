موسكو: الأمريكيون يحاربون في العراق وسوريا وأفغانستان تهديدات إرهابية يقفون وراء قيامها

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة عن ظهور التهديدات الإرهابية التي بررت بمحاربتها تواجدها العسكري في بعض دول المنطقة.

وأعلن لافروف، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في موسكو مع نظيره العراقي فؤاد حسين، أن روسيا في تقييماتها للتواجد العسكري الأمريكي في دول أخرى تعتمد بالدرجة الأولى على مواقف حكومات تلك الدول، لافتا إلى أن قرار واشنطن إرسال قوات إلى سوريا دون موافقة حكومة دمشق يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وتابع: “بودي الإشارة إلى أن الأمريكيين في الدول الثلاث المذكورة (سوريا والعراق وأفغانستان) يحاربون تهديدا إرهابيا أنشؤوه بأنفسهم إلى حد كبير”.

وقال وزير الخارجية الروسي إن تدخل الولايات المتحدة وحلفائها في العراق وسوريا وليبيا لم يؤد إلى تحسين الظروف في تلك الدول بل خلف مشاكل يضطر مواطنو تلك الدول وحكوماتها إلى تجاوزها اليوم.

وأضاف: “من المهم مبدئيا أن تمتنع الإدارة الأمريكية في المستقبل عن مثل هذه المغامرات الخارجية لاسيما تلك التي تجلب مخاطب في غاية الخطورة إلى المنطقة”.

ولفت الوزير إلى أن روسيا تتعاون مع العراق في مجال محاربة الإرهاب بغض النظر عن خطط الولايات المتحدة بشأن تواجدها في البلاد.

المصدر: RT