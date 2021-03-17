موسكو تحذّر أنقرة من الحشد العسكري قرب عين عيسى

تواصل القوات التركية تحركاتها في محيط عين عيسى وزيادة وجودها العسكري في المنطقة، ما أدى إلى تحذير من جانب روسيا التي أكدت أن هذه الأعمال تنتهك مذكرة التفاهم بين الجانبين في سوتشي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وتقوض جهود الطرفين في حل النزاع السوري.

وتتصاعد التحركات العسكرية التركية في محاور عين عيسى بريف محافظة الرقة الشمالي بشكل ملحوظ في محاولة لتطويق البلدة الاستراتيجية التي تمثل عقدة مواصلات بين مواقع تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في غرب وشرق نهر الفرات.

وتعمل القوات التركية على إنشاء قاعدة خامسة لها في المنطقة، إذ يجري استقدام تعزيزات عسكرية ولوجيستية وتشييد قاعدة مقابل قرية الدبس بالمحور الغربي لعين عيسى. وتوجد القوات التركية في 4 قواعد تتوزع كما يلي: الأولى مقابل عين عيسى من الجهة الشمالية عند المخيم، والثانية مقابل قرية جهبل (شرق)، والثالثة مقابل محطة الوقود (غرب) والرابعة ما قبل محطة وقود عاصمة غرب عين عيسى، بينما الخامسة قيد الإنشاء مقابل قرية الدبس.

وفي السياق ذاته، حاولت عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، أمس، التسلل إلى مواقع «قسد» في ريف البلدة، حيث دارت اشتباكات بينهما، بالقرب من طريق حلب – اللاذقية (إم 4) الدولي، على أطراف قرية معلق غرب عين عيسى، وسط معلومات عن وقوع قتلى وجرحى من الطرفين.

وبدأت القوات التركية تحركات غير مسبوقة، في الأيام الأخيرة، تزامنت مع تحركات مماثلة من جانب القوات الروسية وقوات النظام.

وعبّر المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن قلقه إزاء إرسال القوات التركية تعزيزات عسكرية إلى محافظة الرقة، وتحصين مواقعها هناك.

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري ألكسندر كاربوفي إن «الجانب الروسي منزعج للغاية لنقل عتاد عسكري للقوات التركية وتنفيذ تحصينات في نقاط بمحيط قرية عين عيسى بمحافظة الرقة… هذه الأعمال تنتهك مذكرة التفاهم (في إشارة إلى مذكرة التفاهم التركية الروسية الموقعة في سوتشي في 22 أكتوبر 2019 التي بموجبها أوقفت تركيا عمليتها العسكرية «نبع السلام» في شرق الفرات والتي استهدفت إبعاد قسد عن حدودها) وتقوض جهود الطرفين في حل النزاع السوري».

المصدر: الشرق الاوسط